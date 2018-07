El Mayorazgo se instituía básicamente para relatar los bienes y nombrar el heredero o posibles herederos. Los Reyes Católicos le dieron licencia, Abril 1497, a Cristóbal de Colón para que realizara uno o más Mayorazgos. Este Mayorazgo no fue mencionado ni por Hernando Colón ni por Bartolomé de las Casas, que fueron los biógrafos de Colón y quienes tuvieron en sus manos los documentos de Colón, tampoco aparece en la relación del inventario del Monasterio de las Cuevas de 1566, que era el lugar donde estaba depositada casi toda la documentación importante de Colón.

¿Cuándo aparece el Mayorazgo? El 13 de Mayo de 1579, cuando tiene lugar el litigio de sucesión de los títulos y bienes de Cristóbal Colón: Almirante, Duque de Veragua, Marqués de Jamaica… ¿Quién lo presenta en el juicio? Entregado al secretario del tribunal Francisco de Balmaseda que describe la siguiente situación: Recibo del Dr Hurtado, abogado de esta corte, una escritura en papel simple, que suena a ser testamento de don Cristóbal Colón ¿Qué aparece en el Mayorazgo? Pues hay dos frases: una "Siendo yo nacido en Genova vine a servir a Sus Altezas aquí en Castilla" y la otra "tenga y sostenga siempre en la ciudad de Genova una persona de nuestro linage que tenga alli casa e muger e le ordene renta con que pueda vivir honestamente como persona tan llegada a nuestro linage y haga píe y raíz en la dicha ciudad como natural della."

¿Colón menciona esto en algún otro documento? No, en el testamento de 1506, que es el válido, no menciona a Genova en ningún sentido. ¿Quiénes serían los beneficiados? Principalmente Baltasare Colombo, que decía ser pariente de Cristóbal Colón y Bernardo Colombo, ambos de la zona de Génova. ¿Colón lo menciona alguna vez el Mayorazgo de 1498? Nunca, ni cuando hizo el Mayorazgo de 1502, tendría que revocar el de 1498, ni cuando hizo el de 1505 ni el testamento de 1506, antes de morir.

¿El documento es legal? El Tribunal decidió no otorgarle ningún valor legal. ¿Qué motivos hay? Múltiples y variados: no tiene fecha, no fue elevado a escritura publica, le faltan hojas, no es la letra de Cristóbal Colón, hay varias firmas borradas, la firma de Colón es falsa, dan al príncipe Juan por vivo cuando había muerto en Octubre de 1497, esta firmado por Fernando Álvarez de Toledo, secretario de los Reyes, cuando éste había dejado el cargo en Junio de 1497, Nombra a D. Henrique como Almirante de Castilla cuando era D. Fabrique Enriquez, Se comprueba que tenía un desconocimiento de lo firmado en las Capitulaciones de santa Fe ya que da porcentajes de beneficios para Colón que no se ajustan a lo firmado. ¿Por qué nos interesa entonces el Mayorazgo de 1498? Aquí es donde entra en juego una de las argumentaciones de Celso García de la Riega en las que se basa su teoría. Hay un párrafo en el Mayorazgo de 1498 que no ha sido analizado en toda su dimensión, cuando se descubrió que era falso ya no merecía la pena fijarse en el mismo, pero dicho párrafo da más argumentos al origen de Cristóbal Colón gallego, el párrafo es la siguiente:

"El cual Mayorazgo en ninguna manera lo herede mujer ninguna, salvo si aquí ni en otro cabo del mundo no se hallase hombre de MI LINAJE VERDADERO que se hobiese llamado y llamase él y sus ANTECESORES DE COLÓN.» En la cláusula que precede a ésta ya había dicho el Almirante que sucediese «hombre legítimo que se llame y se haya siempre llamado de su padre e antecesores llamados de los DE COLÓN."

Celso García de la Riega en su libro "Colón español. Su Origen y Patria" página 11, comenta sobre esto:

"Nadie, que yo sepa, ha estudiado detenidamente este punto, sin duda por falta de motivo; pero a la luz de los documentos hallados en Pontevedra, la cláusula de que se trata adquiere notoria importancia. Por de pronto, y con respecto a la cuestión de nebulosidad que examinaba, aparecen la extraordinaria frase de aquí o en otro cabo del mundo y la insistencia en estampar el apellido «de Colón». En lugar de dicha frase obscura e inoportuna, si era verdadero italiano y genovés, procedía escribir «en Italia o en Genova»; en vez de Colón, Colombo, si éste era su apellido, y con tal motivo, señalar para la sucesión la rama paterna o materna de parientes más cercanos.

Si los hijos y hermanos del Almirante morían sin dejar sucesión masculina, es evidente que no habría hombres de su linaje con el apellido Colón, a no ser que existieran en otro cabo del mundo, y que, por una eventualidad cualquiera, apareciese en demanda del Mayorazgo algún individuo de los llamados de Colón, de Pontevedra o de otra parte; era, pues, un caso de conciencia. ¿Previo esa eventualidad el fundador del Mayorazgo? Podemos contestar concreta y afirmativamente a tal pregunta en vista de la gran insistencia, repito, con que emplea el concepto los llamados de Colón, así como la preposición "de", qué precisamente figura antes del mismo apellido en los documentos pontevedreses, no siendo menos notable el adjetivo de verdadero unido a la palabra linaje. Porque ¿quién menciona su linaje verdadero si no es para distinguirlo de otro ficticio o supuesto, como lo era el de los Colombo italianos por haber usado temporalmente este apellido y por titularse genovés el descubridor de América? ¿Y acaso éste podía llamar cabo del mundo a Genova o a cualquier otro pueblo de su territorio? ¿No parece más bien alusiva esa frase a la costa gallega con su promontorio Finisterre?." Salvador de Madariaga y otros autores consideran que el Mayorazgo tiene partes originales del Mayorazgo de 1502, que desapareció, y yo creo que es así.

¿Por qué? No hay ningún motivo por el cual el falsificador/es o falsificadora/as, pusiesen el párrafo en el que se menciona a los "De COLÓN". A los Colombo les perjudicaba y a los descendientes españoles cuyos apellidos eran: Colón de Portugal, Colón de Toledo, Colón de Cardona, María Colón. Le podrían poner reparos por no llevar el "de Colón".

Es decir, a ninguno de los litigantes les beneficiaba que apareciera estas condiciones. Tampoco creo que al falsificarlo se les haya ocurrido poner el "De Colón" que curiosamente es el apellido que aparece en los documentos pontevedreses. Lo más lógico es que estas condiciones aparecieran en el Mayorazgo de 1502 y que no pudieron eliminar por estar en la misma hoja donde comienza mencionando a su hijo Diego como heredero y sigue con Hernando, su otro hijo, en caso de que Diego no tuviera descendencia, y lo mismo con Bartolomé y Diego, sus hermanos. Estos datos no podían faltar en el Mayorazgo, rehacer toda esta hoja supondría rellenarla entera y que se ajustara a la siguiente, posiblemente considerarían inviable tal falsificación.