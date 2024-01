A Festa do Lacón con Grelos en Cuntis celebrará o 25 aniversario nos tres primeiros días de marzo

Festa do Lacón con Grelos de Cuntis 2023 © PontevedraViva Festa do Lacón con Grelos de Cuntis 2023 © PontevedraViva

Cuntis quere ser o epicentro gastronómico, social e cultural de Galicia durante a primeira fin de semana de marzo.

Desde o venres 1 ata o domingo 3 de marzo, a vila acollerá o 25 aniversario dunha cita culinaria destacada como é a Festa do Lacón con Grelos.

Manuel Campos, alcalde de Cuntis, e os concelleiros Conchy Campos e José Antonio Fontán mantiñan durante a tarde deste xoves un encontro con representantes do sector hostaleiro do municipio para establecer a data definitiva para a celebración do evento.

O goberno local espera un éxito de público, como xa vén sucedendo en anteriores edicións. Espéranse sorpresas e actuacións musicais, camelias, ademais de diversas actividades ao redor do prato tradicional, que se farán públicas coa presentación do programa festivo.

Como aperitivo, os días 23, 24 e 25 de febreiro desenvolverase unha nova edición do TapaLacón, que servirá tamén para despedir os actos do Entroido.