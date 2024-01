Sanxenxo amosa en Fitur as súas bazas para ofrecer "365 días diferentes"

Stand de Sanxenxo en Fitur © Concello de Sanxenxo

Seguir crecendo en tempada baixa como destino turístico é o obxectivo co que Sanxenxo acode este ano a Fitur, a feira internacional de turismo que se está celebrando en Madrid.

Faino, por cuarto ano consecutivo, cun mostrador propio dentro da caseta de Turismo de Galicia desde onde se reparte o material promocional de destino e dáse a coñecer as bazas do municipio para atraer aos visitantes durante os 365 días do ano.

A fotografía da praia de Canelas na que se aprecia o areal no seu estado natural e a beleza da ría de Pontevedra é a imaxe que preside a caseta de Sanxenxo nesta edición.

Alí entréganse aos público folletos promocionais do destino sobre praias, patrimonio, paisaxes e náutica, xunto ao novo rueiro pregable co código QR á web turística de Sanxenxo.

Á entrada do pavillón, dous tótems serven de escaparate para mostrar a variada oferta de Sanxenxo baixo o slogan "Sanxenxo 365 días diferentes".

Nas imaxes pódese ver o roteiro de sendeirismo de Dorrón, que evoca a paisaxe verde; unha parella de flamencos na lagoa de Rouxique en Vilalonga, como potencia do turismo ornitolóxico; dous pescadores entre Punta Corveiro e Punta Faxilda, mostrando as posibilidades deportivas e paisaxísticas; ou unha muller nun spa, en materia de turismo de saúde e benestar

Ademais, aparecen aparellos no porto de Portonovo, que reflicten a riqueza gastronómica e a actividade pesqueira; a regata do campionato de Europa da clase 6 metros, como símbolo dos deportes náuticos; vistas do Paseo de Silgar iluminado, como referente comercial;e a capela da Lanzada, icona do patrimonio de Sanxenxo.

Para presentar os atractivos de Sanxenxo, viaxaron a Fitur a primeira tenente alcalde de Sanxenxo, María Deza, xunto ao concelleiro de Turismo, Juan Deza, que mantiveron unha intensa mañá de traballo con distintas reunións co sector.