"Fariña" non vulnerou a honra de Laureano Oubiña

O xulgado de primeira instancia e instrución número 3 de Vilagarcía de Arousa desestimou a demanda de Laureano Oubiña contra Atresmedia, Bambú Producciones e Netflix, ao concluír que a serie "Fariña" non vulnerou o seu dereito á honra.

Oubiña reclamaba 1,5 millóns de euros de indemnización, ao entender que a serie de ficción atentara contra a súa honra, a súa imaxe e a súa intimidade, recorrendo ao insulto e á calumnia para caracterizar ao seu personaxe e con feitos que, ao seu xuízo, non eran certos.

Pero o xuíz desestima integramente esta demanda e impón o pago das costas a Oubiña, porque a serie, ao ser un exercicio do dereito á produción e creación artística, "pode apartarse da realidade dos feitos".

O maxistrado explica na sentenza que "Fariña" realiza unha construción narrativa a partir do panorama do narcotráfico en Galicia, particularmente na década dos oitenta e principios dos noventa do século XX, abordando como a visión da opinión pública foi variando ata que a sociedade comprendeu a gravidade do problema.

Na súa opinión, "non é un traballo puramente xornalístico que trate de consignar feitos veraces", senón unha ficción que o que pretende é unha elaboración artística "co fin de dotar á trama dunha coherencia interna e fomentar así o interese para o espectador".

"Un espectador medio non espera dunha serie de ficción que reflicta ao 100% a realidade dos feitos, xa que para iso existen outro tipo de producións, como os documentais, cun estándar de rigor máis alto a ese respecto", sostén o asinante da sentenza.

En defensa dese dereito á produción e creación artística, o xuíz asegura que a serie pode apartarse da realidade dos feitos, "sendo ás veces necesario para articular un relato narrativo coherente", sen que iso supoña en por si a vulneración de ningún dereito.

Toda a produción, e as escenas analizadas en particular, "ou ben responden a necesidades da trama, ou ben se conectan con feitos reais que resultan publicamente coñecidos, moitos dos cales foron expostos polo propio demandante", subliña o xuíz.

Así, o maxistrado lembra que Laureano Oubiña, en entrevistas en medios de comunicación, libros e mesmo no seu propio documental "Desmontando Fariña", puido ir explicando, "publicamente e con maior precisión que a que requiría a produción artística" os feitos nos que puido estar involucrado "dun modo ou outro".

A circunstancia de que algúns deles sexan modificados na serie, explica o xuíz, sen que en ningún dos casos se poida falar dunha "alteración desproporcionada da realidade", constitúe un ámbito protexido polo dereito fundamental de produción e creación artística.

A sentenza conclúe afirmando que "non pode afirmarse que a serie supoña un menoscabo da consideración que a sociedade tiña do demandante como personaxe público, polo que non se entende producida ningunha vulneración do seu dereito á honra".

Ademais, rexeita que a serie atentase tampouco sobre a súa propia imaxe, nin da súa intimidade persoal e familiar, algo que Oubiña reclamaba polas escenas de sexo que aparecen na serie entre o seu alter ego na ficción e a súa esposa Esther Lago.

A sentenza non é firme e pode ser recorrida ante a Audiencia de Pontevedra.