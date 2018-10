O consello de Nauta acorda convocar un concurso de ideas para mellorar o porto deportivo

O goberno local do Concello de Sanxenxo propuxo ao Consello de Nauta a convocatoria dun concurso de ideas, cunha dotación de 100.000 euros, para que os estudos de arquitectura e enxeñería que o desexen presenten propostas de mellora do porto.

Un dos obxectivos é que a praza do mar, de 12.000 metros cadrados, poida ter un maior aproveitamento os meses de peor climatoloxía.

O porto deportivo custou 14 millóns de euros entre a compra da concesión e as obras. O goberno local lembrou que, no seu momento, aquela operación "foi cualificada por algúns de proxecto megalómano de alto risco". "Con todo, o tempo puxo as cousas no seu sitio, xa que tal e como estaba previsto, devolveuse o diñeiro solicitado con rapidez, grazas á venda das concesións dos locais comerciais e a explotación do parking, os pantaláns e demais servizos náuticos", apuntan.

Ademais, destacou o bipartito que o porto segue xerando "importantes beneficios anuais" que ingresan as arcas municipais.

Pero o Concello considera "aínda máis importante" que o porto deportivo converteuse en "un dos motores de económicos de Sanxenxo", que se nota especialmente na tempada baixa.

Segundo fontes municipais, o porto xera máis de 200 postos de traballo directos entre Nauta, os locais e os servizos náuticos. Sen contar as empresas que fan mantemento e reparación das embarcacións e os patróns e mariñeiros dos propios barcos. "En definitiva, o porto deportivo, Nauta, a empresa municipal que o xestiona e a creación de amplos espazos públicos que Sanxenxo non tiña ata entón, resultaron un éxito que nos indica que hai que seguir unha liña parecida en Portonovo, iso si, respectando as particularidades da vila mariñeira", conclúe o goberno local.