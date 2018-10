Núñez Feijóo ve "desacertado" que o alcalde de Vilanova chamara "chacha para todo" a Carmela Silva

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, referiuse por primeira vez ás polémicas declaracións do alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, nas que chamou "chacha para todo" á presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.

Fíxoo para asegurar que "non son acertadas", algo no que engadiu "todos" están de acordo. Con todo, a pesar de ser preguntado respecto diso tras o Consello da Xunta, non se pronunciou sobre se o rexedor de Vilanova debería dimitir, como solicita a oposición.

A pesar diso, Núñez Feijóo considera que "ninguén está en condicións de esixir nin de dar leccións de nada", xa que lembrou que no recente debate sobre o estado da autonomía, no Parlamento de Galicia, tivo que escoitar "auténticas barbaridades".

O titular do goberno galego engadiu que "moito menos" estas "leccións" poden vir do municipio "máis bronco" de Galicia -en referencia a Vigo-, no que segundo denunciou a "descualificación" e a "falta de respecto" prodúcense "continuamente".

Deste xeito, insistiu en que "con independencia" do partido e das persoas que formulen este tipo de consideracións, "o que hai que ter é máis respecto, máis moderación, menos críticas e menos disputas partidistas".