Protección Civil de Cuntis constata un descenso do número de niños de velutina retirados

Niño de velutina retirado en Cuntis © Concello de Cuntis

A agrupación de Protección Civil de Cuntis retirou 78 niños de velutina dende xullo deste ano, elevando o total anual ata a data a 120, moi lonxe aínda dos máis de 350 retirados en 2017.

Tendo en conta que se agarda que no ultimo trimestre do ano o número de retiradas comece a descender, os membros desta agrupación consideran que o número total de niños non superará o 60% dos retirados durante 2017.

Dende Protección Civil cren que estes datos son boa mostra da utilidade do investimento por parte do Concello en líquido atraente para repartir entre os veciños e fomentar así o trampeo.