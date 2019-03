A axencia europea "Zero Waste Europe" estuda en Pontevedra o plan de compostaxe da Deputación

Pierre Condamine e César Mosquera © Mónica Patxot

A axencia "Zero Waste Europe", unha ONG que traballa da man da Comisión Europea no ámbito do Medio Ambiente, propuxo que o Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra sexa o protagonista dun estudo sobre a compostaxe como modelo de xestión de residuos na provincia para publicar un informe que terá difusión por toda Europa.

O responsable de políticas de residuos desta entidade, Pierre Condamine, atópase esta semana de visita en Pontevedra co fin de coñecer de primeira man o traballo realizado nos concellos para logo redactar o estudo técnico sobre estas "boas prácticas".

"Lo que se puede ver aquí en Pontevedra es que hay una buena estrategia de tratamiento de los residuos orgánicos", sinalou Pierre Condamine. "Lo más importante es que no se va a la incineración", destacou.

Este martes o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, xunto ao asesor de residuos Carlos Pérez e a técnica María Martínez Abraldes, recibiu a Pierre Condamine, para falar do Plan Revitaliza.

O representante desta axencia europea aplaudiu "que el tratamiento es local, cerrando el ciclo de los residuos". Pierre Condamine referiuse a outra experiencia "un poquito similar" que leva a cabo en Bruxelas aínda que a diferenza estriba en que alí a iniciativa está impulsada pola cidadanía mentres que en Pontevedra é unha administración a que a pon en marcha.

"Aquí el objetivo es que sea obligatorio en la provincia y en Bruselas es solo en una ciudad grande y de manera voluntaria", apuntou. Entre outras diferenzas o responsable de políticas de residuos de "Zero Waste Europe" tamén sinalou a dispersión da poboación pontevedresa e o seu carácter, en gran parte, rural. "Pienso que sí, que se puede trasladar esta experiencia a otros puntos", comentou.

"Eso es lo que intentamos hacer, demostrar que lo que hace aquí se puede hacer en otras ciudades o regiones similares en Europa", insistiu Pierre Condamine facendo fincapé en que o tratamento local dos biorresiduos é máis económico que outras fórmulas "y para el medioambiente es mejor", engadiu.

Segundo explicou Mosquera, a proposta de "Zero Waste Europe" supón un "recoñecemento de gran potencia" ao traballo realizado pola Deputación de Pontevedra para fomentar o tratamento de biorresiduos a través da compostaxe de proximidade, mediante centros de compostaxe comunitarios, composteiros individuais e futuras pequenas plantas de tratamento.

O Revitaliza xa fora seleccionado hai meses como "experiencia ambiental relevante", unha valoración a nivel europeo que implicaba esta visita para coñecer sobre o terreo como está a funcionar e dar fe desta iniciativa da institución provincial.