Escolares do CEIP Xunqueira 1 coñecen como se composta no campus universitario

Escolares do CEIP Xunqueira 1 visitan un dos centros de compostaxe do campus universitario © Deputación de Pontevedra

Escolares de cuarto curso de Primaria do CEIP Xunqueira 1 coñeceron este xoves de primeira man como o lixo orgánico (restos de comidas e vexetais) se converte en compost durante unha visita a un dos centros de compostaxe instalado do campus universitario de Pontevedra.

Os escolares recibiron explicacións do persoal técnico do Plan Revitaliza da Deputación e do Concello de Pontevedra, que falaron de todo o proceso da compostaxe, dende a separación do lixo na cociña, a como se fan as achegas ao composteiro e se tapan co estruturante, pasando polo traballo dos mestres composteiros que controlan que non haxa ningún problema.

O alumnado leva meses en contacto cos procesos de compostaxe. Xa realizaron obradoiros e xogos no seu centro educativo co fin de familiarizarse con este modelo de xestión de residuos. Unha das últimas actividades que realizou o alumnado foi un obradoiro denominado 'Quen vive aí?', onde coñeceron a microfauna que habita nos composteiros e que participa na descomposición dos restos orgánicos do lixo para facer un bo compost.

A Deputación de Pontevedra realiza estas actividades nos centros escolares da provincia da man do CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia) dentro do Plan Revitaliza.