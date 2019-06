A Universidade creará unha nova facultade en Pontevedra unicamente para o grao en Deseño e Creación

O reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, referiuse este mércores en Pontevedra aos traballos para a implantación no campus de Pontevedra do grao en Deseño e Creación no curso 2020/2021 e explicou que, despois de que a Xunta de Facultade de Belas Artes rexeitase a memoria da titulación, a Universidade optará polo "nomeamento dun decano comisario" e a creación dunha nova facultade "que terá inicialmente esta titulación como única oferta".

"Esperamos que en setembro finalicemos o procedemento", indicou Reigosa.

O reitor subliñou que se trata dun grao "que encaixa como unha luva" dentro do Campus Crea e incidiu tamén en que a institución académica atópase "traballando intensamente" para someter o proxecto de especialización aos procesos de avaliación.