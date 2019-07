Deseño e Creación terá facultade propia en Pontevedra dentro de Belas Artes

Reunión sobre a creación do Grao en Deseño e Creación © Cristina Saiz Reunión sobre a creación do Grao en Deseño e Creación © Cristina Saiz

Corenta e cinco alumnos estrearán no curso 2020-2021 o novo grao que se incorporará ao campus de Pontevedra. Trátase da titulación en Deseño e Creación que, segundo confirmaron este xoves os seus responsables, terá facultade propia e compartirá espazo con Belas Artes.

Así llo trasladou o seu decano-comisario, Marcos Dopico, ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, con quen se reuniu acompañado da directora do mestrado en deseño e dirección creativa de moda, Lola Dopico, e a concelleira Eva Vilaverde.

Fernández Lores avanzou o "incondicional" apoio institucional do Concello a este novo grao universitario e asegurou que xa lle trasladou ao reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, a súa disposición de ofrecer "todas as posibilidades" que a administración municipal teña na súa man "en todos os sentidos".

O grao en Deseño e Creación está neste momento, segundo informou Marcos Dopico, no último proceso de tramitación. Esta nova titulación está aprobada pola Xunta no ano 2017 e, tras un aprazamento o ano pasado, está previsto que sexa unha realidade no curso 2020-2021.

O decano-comisario mostrouse convencido de que esta titulación terá unha demanda "altísima", xa que na actualidade as universidades públicas que a ofertan tan só son as do País Vasco, Valencia, La Laguna (Tenerife), Barcelona e a Complutense de Madrid.

Esta titulación sigue unha folla de ruta marcada, a comezos deste século, polas facultades de Belas Artes das universidades públicas do Estado que, a petición do Ministerio de Educación e Universidades, elaboraron un libro branco no que se incluían o grao en Belas Artes, o grao en Deseño e o grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais.

A memoria xustificativa deste novo grao contempla dúas orientacións, unha de 'deseño en moda' e outra en 'deseño gráfico e multimedia', polo que Dopico garantiu que ofrecerá unha formación transversal que incluirá docentes dos departamentos de Belas Artes, Comunicación Audiovisual, Informática, Historia da Arte, Deseño, Socioloxía ou Didácticas Especiais.

Con respecto ás reticencias de Belas Artes pola posta en marcha deste grao, que suporía detraer recursos e matrículas da súa facultade, o responsable de Deseño e Creación asegurou que coas cifras actuais a nova titulación non debería afectar a Belas Artes que, neste momento, ten cubertas as 130 prazas do primeiro curso e ten 77 persoas en lista de agarda.

A normativa da Xunta, engadiu Marcos Dopico, prevé que por motivos demográficos a posta en marcha dunha nova titulación suporá un recorte na matrícula do campus, pero engade a excepción de que a demanda xustifique unha ampliación. "Desde o Reitorado se vai traballar para que non se perdan prazas noutras titulacións", garantiu.

No grao en Deseño e Creación integrarase tamén o mestrado en deseño e dirección creativa de moda, os estudos "herdeiros" da Esdemga, o título propio en moda da Universidade de Vigo. A súa directora Lola Dopico tamén celebrou a decisión sobre esta titulación porque "todos os días en época de matrícula recibimos chamadas preguntando sobre este novo grao".

Lola Dopico afirmou que esta titulación "non só é positiva para a cidade e para o campus", xa que considera que tamén é "necesaria socialmente" ao existir, por unha banda, unha "demanda real" por ela e, pola outra, ofrece grandes perspectivas de emprego futuro porque "é un sector moi importante".

"Cóstame ás veces entender como non é tan evidente esta demanda social tan grande que ten esta titulación", engadiu a directora do mestrado en moda, que asegura que a posta en marcha deste novo título permitiría ademais a Belas Artes recuperar "máis axilmente" o mestrado en arte contemporánea.

Aínda que inicialmente o novo grao ocupará parte de Belas Artes, o Concello e a Universidade comprométense a traballar na busca de novos espazos para acoller estes estudos. A este respecto, o alcalde recordou que a universidade ten á súa disposición unha parcela nos antigos terreos de Tafisa, fronte o campus da Xunqueira.

Esa posibilidade, subliñou Lores, permitiría á Universidade de Vigo ter edificabilidade e capacidade suficiente para Belas Artes, Deseño e Creación, Restauración e mesmo para calquera outra titulación futura.

O rexedor reiterou que a titulación en Deseño e Creación é "necesaria" nun campus tan especializado neste eido como o de Pontevedra, que emprendeu unha "liña correcta" relacionada coa moda, co deseño e coa creatividade "e non podemos de ningunha maneira perder esta oportunidade".