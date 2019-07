Ponte Caldelas presume de bandeira azul na súa praia fluvial

Andrés Díaz iza a bandeira azul na praia da Calzada © Concello de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas presume un verán máis de ter a única praia fluvial de España con bandeira azul. O alcalde Andrés Díaz, acompañado por varios concelleiros do equipo de goberno e integrantes do corpo de socorrismo, acudiu esta mañá á praia dá Calzada para izar o distintivo que outorga cada ano a Asociación Ambiental e do Consumidor (ADEAC), que ondeará na ribeira do Verdugo ata mediados de setembro.

Unha das novidades da tempada é que o servizo de salvamento, composto por tres socorristas, estenderase durante tres meses, desde o 15 de xuño ao 15 de setembro. Así mesmo, a praia estrea unha nova ducha equipada con lavapiés e unhas pasarelas, bancos e elementos de madeira renovados. Nos últimos días, os operarios municipais procederon á limpeza e acondicinamiento do lugar para deixalo en perfecto estado para a tempada estival.

A apertura do kiosko, que esperan que teña lugar a mediados de mes, está pendente de que o goberno local resolva o procedemento administrativo para adxudicar o servizo.

Os servizos da praia fluvial complétanse co distintivo de carreiro azul para o roteiro que bordea o río, un carril bici e unha nova área de céspede natural para esparexemento dos bañistas.