PSOE e BNG selan o pacto para cogobernar a Deputación e "seguir afondando" no seu "cambio radical"

Un bipartito PSOE-BNG seguirá á fronte da Deputación de Pontevedra. Socialistas e nacionalistas asinaron este martes o acordo de coalición que lles permitirá cogobernar xuntos a institución durante o próximos catro anos e "seguir afondando" no cambio de "180 graos" que, segundo David Regades e César Mosquera, deuse a toda a provincia.

Regades e Mosquera, que estiveron á fronte das negociacións, destacaron que se trata dun "gran acordo" en que ambas as partes cederon con respecto ás súas posicións iniciais. Será, engadiron, un goberno "único" que terá como "prioridade" traballar polo benestar da cidadanía de toda a provincia.

Con respecto ao acordo de hai catro anos, o BNG cederá ao PSOE as competencias en cultura, aínda que manterá a xestión do Museo de Pontevedra e dos arquivos. Tamén traspasará aos socialistas a supervisión de centros como a Escola de Cantería ou Príncipe Felipe, que se integrarán nunha nova área de dotación educacional e investigación.

Os socialistas, ademais da presidencia para Carmela Silva, asumirán a cooperación cos concellos, cultura, cohesión social e mocidade, igualdade, deportes, infraestruturas e vías provinciais, turismo, emprego e promoción económica, réxime interior, facenda ou transición ecolóxica e medio ambiente.

Pola súa banda, do BNG dependerán ademais do Museo e os arquivos, a xestión dos residuos -o Plan Revitaliza-, mobilidade alternativa e espazos públicos, cooperación transfronteiriza, patrimonio histórico e etnográfico e normalización lingüística. César Mosquera, ademais, seguirá sendo o vicepresidente provincial.

David Regades destacou que este acordo de goberno marca un "novo ciclo" nunha Deputación que, nos últimos catro anos, pasou de ser unha institución do "século XIX" a ser un ente "moderno, transparente e participativo", eliminando os fondos de libre disposición e "desaloxando a arbitrariedade e ou caciquismo".

Tras agradecer o traballo de todos os funcionarios da institución e os deputados que non repetirán neste novo mandato, Regades destacou que o BNG foi un socio "leal, activo e participativo", co que os socialistas tiveron "moitos puntos de encontro", resolvendo as "discrepancias" de maneira interna.

Mosquera engadiu que "o importante xa está feito" despois da "revolución" que ambos os partidos provocaron na Deputación de Pontevedra e que, de cara ao futuro, hai unha base de traballo "máis traballada e máis sólida". A partir de agora, dixo, haberá que facer un esforzo de "encaixe" para que todos "esteamos cómodos".

Antes de terminar a comparecencia, David Regades quixo sinalar que este acordo debe ser a "antesala" do pacto que haberá en Galicia para gobernar a Xunta, institución á que reiterou a solicitude para que asuma, entre outros centros, Príncipe Felipe, o centro de vacacións da Lanzada, a Escola de Canteiros, a Finca Mouriscade, O Areeiro e Enfermería.