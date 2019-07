O programa de emprego herdeiro do Plan de Práctica Laboral da Deputación dará traballo a 108 mozos

Un total de 108 mozos beneficiaranse do plan 'O Teu Primeiro Emprego', que substitúe ao antigo Plan de Práctica Laboral e co que a Deputación Provincial de Pontevedra busca fomentar a empregabilidade favorecendo que os concellos da provincia contraten titulados universitarios ou de FP de ciclos superiores sen experiencia laboral previa.

A Deputación de Pontevedra deu a coñecer este sábado que porá en marcha "en breve" este novo programa, pois a Xunta de Goberno xa deu luz verde as contratacións para realizar prácticas en 43 concellos da provincia.

Un total de 45 concellos presentáronse á convocatoria deste programa e foron admitidos 43 para as devanditas 108 contratacións.

Os obxectivos desta iniciativa da institución provincial, que substitúe ao antigo Plan de Práctica Laboral ao converter as bolsas en contratos en prácticas, son que as persoas beneficiarias poidan acceder a un primeiro emprego adecuado ao seu nivel de estudos, adquirir experiencia profesional e facilitar a súa inserción no mercado laboral.

Serán agora os concellos admitidos os que se encargarán de levar a cabo a selección das persoas a contratar, que se realizará entre demandantes de emprego ou co cartón de mellora de emprego, inscritos no Servizo Público de Emprego e que cumpran os requisitos esixidos para a formalización dun contrato en prácticas.

Once concellos contarán con catro beneficiarios deste programa. Entre eles están Cambados, Sanxenxo, Vilagarcía e Poio. Outros catro concellos, entre eles Bueu, O Grove e Marín, terán tres persoas contratadas en prácticas, mentres que 24 terán dúas persoas. Entre eles están Barro, Caldas de Reis, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Illa de Arousa, A Lama, Meaño, Moraña, Portas, Ribadumia e Vilaboa. Outros catro, entre eles Campo Lameiro e Ponte Caldelas contarán cunha persoa empregada ao abeiro deste plan.

A través de 'O Teu Primeiro Emprego', presupostado en 1,9 millóns de euros, a Deputación financiará unha parte do custo laboral dos contratos en prácticas por un período de seis meses, e doutros seis meses máis en caso de prórroga.