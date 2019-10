O Coworking de Barro recibe 20 novos proxectos empresariais

Cuarta edición do Coworking de Barro © Deputación de Pontevedra Carmela Silva e Xosé Manuel Fernández Abraldes © Deputación de Pontevedra

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, recibiu este luns ás 21 persoas encargadas dos 20 proxectos que participarán na cuarta edición do Coworking de Barro, un programa de emprendemento froito da colaboración entre a Deputación de Pontevedra e a Escola de Organización Industrial, co financiamento do Fondo Social Europeo.

En total, o orzamento para as catro edicións do programa de emprendemento ascendeu a 800.000 euros.

Silva mostrouse "encantada " porque "especialmente alégrame ver que haxa tantas mulleres liderando proxectos porque ata fai pouco o emprendemento, a empresa e a economía escribíanse en masculino e temos que reivindicarnos".

Pola súa banda, o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, tamén presente no acto, sinalou que "as administracións temos que axudar a todas as persoas con talento que teñen ideas e ilusión por sacar adiante os seus proxectos".

Nesta edición participarán 20 proxectos, 12 deles liderados por mulleres, que foron elixidos entre as 29 propostas presentadas. Entre os proxectos hai algúns centrados en novas tecnoloxías, moda, cosmética, igualdade, construción, gastronomía, marketing ou comunicación.