A reforma integral da residencia de maiores de Campolongo, prevista para 2020

Visita da conselleira de Política Social á residencia de maiores de Campolongo © Cristina Saiz Visita da conselleira de Política Social á residencia de maiores de Campolongo © Cristina Saiz Visita da conselleira de Política Social á residencia de maiores de Campolongo © Cristina Saiz

A ansiada reforma integral da residencia de maiores de Campolongo, tan demandada por usuarios e traballadores, será unha realidade o próximo ano. Así o anunciou este venres a conselleira de Política Social, Fabiola García, que desvelou que a Xunta investirá 3,7 millóns de euros en deixar este centro "como novo".

Este será o "maior investimento en materia social" que o goberno galego realizará en toda a comunidade durante o ano 2020. A Xunta prevé que as primeiras actuacións desta reforma se poidan realizar nos primeiros meses do novo ano.

Durante a súa visita á residencia, a responsable de Política Social destacou que este centro, no que residen 130 persoas maiores, é "emblemático" na rede pública da Xunta, pero recoñeceu ser "consciente" de que actualmente presenta "carencias e necesidades" que hai que atender.

Así, esta reforma será "pactada, falada e consensuada" cos traballadores da residencia, co obxectivo de que "seguir mellorando" a calidade asistencial e "perfeccionar" o servizo que presta aos usuarios e as condicións de traballo dos seus empregados.

Entre outras actuacións, explicou a conselleira, realizarase un "cambio completo" das xanelas para mellorar o illamento, crearase unha enfermería "mellorada e ampliada", incrementarase o número de vestiarios femininos, cambiaranse os ascensores e reformarase a "impoñente" terraza da segunda planta.

A reforma incluirá ademais a renovación de todas as habitacións e dos espazos comúns nos que, a diario, conviven os usuarios da residencia.

Todas estas obras, garantiu Fabiola García, serán compatibles co mantemento da actividade asistencial, xa que afirmou que a Xunta de Galicia e a dirección da residencia tomarán as "medidas necesarias" para que "non se interrompa" o normal funcionamento do centro.

A titular de Política Social no goberno galego desvelou que os orzamentos da Xunta para 2020 incluirá tamén unha partida de 1,3 millóns para a reforma integral do centro de menores Avelino Montero.

Ademais, lembrou que "da man" da Fundación Amancio Ortega, no primeiro semestre de 2020 comezarán as obras de construción da nova residencia da Parda que, segundo sinalou, será unha "referencia" a nivel europeo que dará servizo a unhas 120 persoas e creará uns 115 postos de traballo.

Esta residencia contará, adiantou Fabiola García, "co mellor equipamento" e cunha unidade psicoxeriátrica especializada no tratamento de demencias como o alzhéimer.

O Concello cedeu xa á Xunta os terreos para construír esta residencia e traballa xa na elaboración do proxecto básico de execución para poder solicitar a licenza de obra ante a administración municipal, un trámite que a conselleira espera que sexa "áxil".