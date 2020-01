Dúas iniciativas solidarias recadan 450 quilos de alimentos para os servizos sociais da Lama

Recollida solidaria de alimentos na Lama © Concello de A Lama

Os servizos sociais do Concello da Lama recibiron uns 450 quilos de alimentos non perecedoiros recadados en actuacións solidarias levadas a cabo no municipio.

Foi unha recollida organizada polo A Lama S.D. no campo de fútbol municipal de Racelo e o Concerto de Nadal protagonizado pola Banda de Música de Cerdedo, a Banda de Gaitas Os Catro Ventos e o cantautor do mítico Fuxan Os Ventos Xosé Iglesias.

Os alimentos non perecedoiros xa foron catalogados axeitadamente para permitir a confección de lotes variados e completos para atender a demanda do medio cento de usuarios que son atendidos desde o banco local de alimentos.

A solidariedade dos veciños permite aos servizos sociais do Concello encher de novo os almacéns de alimentos cos que conta o banco local e seguir atendendo as demandas que se poidan producir da poboación en risco de exclusión.

Esta atención, recordan desde o Concello, compleméntase tamén con accións e doazóns da Cruz Vermella e da Fundación Amigos de Galicia a través dos convenios subscritos co Concello da Lama e que darán cobertura social nesta materia a todo o ano 2020.