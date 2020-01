Pontevedra terá en 2020 un orzamento de 79,3 millóns: "Son excelentes", din BNG e PSOE

Miguel Anxo Fernández Lores e Tino Fernández, antes de presentar os orzamentos © Cristina Saiz Miguel Anxo Fernández Lores e Tino Fernández © Cristina Saiz

"O ben feito, leva tempo". Con esa expresión quixo quitar ferro o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ao atraso na presentación do orzamento municipal de Pontevedra para 2020. As primeiras contas do goberno coaligado BNG-PSOE foron cualificadas como "excelentes" por ambas as partes.

Pontevedra dispoñerá inicialmente de 79,3 millóns de euros para este ano, un 3,5% máis que en 2019, que se traduce nun aumento de case tres millóns.

"Son os maiores da historia da cidade", sinalou Fernández Lores que, acompañado polo tenente de alcalde, o socialista Tino Fernández, destacou o carácter "altamente investidor" destas contas e o seu "fondo contido" social e ambiental.

Con este orzamento, o goberno municipal quere conseguir, segundo ambos os líderes, estender a todo o municipio os estándares de calidade urbana, con "especial fincapé" en manter "todo o que xa está feito" para avanzar cara á "excelencia" dos espazos públicos, os equipamentos e os servizos públicos.

O alcalde destacou que as contas municipais de 2020 reflicten "perfectamente" a situación actual dunha Pontevedra "que crece" en poboación e en actividade económica, ao que Tino Fernández engadiu que non son os orzamentos de dúas forzas políticas "senón dun único goberno que quere seguir transformado Pontevedra".

"Somos un modelo de cidade e queremos seguir séndoo", afirmou o portavoz socialista, que engadiu que "non só non visual" senón tamén aplicando medidas "progresistas" que estean "pegadas á actualidade" e que manteñan a Pontevedra como un "referente".

O orzamento de 2020, que ascenderá concretamente a 79.336.000 euros, prevé destinar 24,7 millóns a persoal e 35,4 millóns a gasto corrente, partidas que como é habitual consomen gran parte das contas municipais. Case cinco millóns irán para transferencias de capital, segundo reflicte o proxecto presentado este venres.

Pola súa banda, no capítulo de ingresos o Concello espera recibir 29,8 millóns en impostos directos, 2,9 millóns en impostos indirectos como o IVE e outros 20 millóns en taxas municipais. Outros 20,4 millóns chegarán mediante transferencias doutras administracións e solicitarase un crédito doutros 750.000 euros.

CASE TRECE MILLÓNS PARA INVESTIMENTOS

Pontevedra reservará ademais case trece millóns para investimentos, dos cales 10,4 millóns serán investimentos directos e os 2,6 millóns restantes serán transferidos á Xunta como parte dos convenios para executar as obras do Gran Montecelo e da estación intermodal.

En canto aos proxectos que executará directamente o goberno municipal, Miguel Anxo Fernández Lores e Tino Fernández afirmaron que se trata de investimentos que "responden ás necesidades dos veciños e veciñas" e que lles fan estar "profundamente orgullosos".

Entre eles, destacan as partidas para accesibilidade rural (1,6 millóns), accesibilidade urbana (1,2 millóns), administración electrónica (1 millón), parques forestais (937.000 euros), parques e xardíns (720.000 euros), casas de cultura (602.000 euros), iluminación pública (525.000 euros), parques infantís (330.000 euros) ou instalacións deportivas (200.000 euros).

Ademais, o orzamento para 2020 inclúe a reforma do Pazo da Cultura, á que se destinarán 400.000 euros, e senllas partidas de 200.000 euros para impulsar os proxectos do novo complexo deportivo da Parda e a reforma urbana do barrio de Mollavao que, en ambos os casos, serán obxecto de convenio con outras administracións.