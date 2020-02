Cuntis pon en marcha un obradoiro de cociña de inverno

A Casa do Médico de Cuntis acolleu o pasado venres a primeira sesión de curso de cociña de inverno que organiza o Concello. Os participantes tiveron a oportunidade de cociñar diferentes pratos propios desta época do ano creados a partir de produtos de tempada seguindo as instrucións dun chef profesional.

Nas clases participou tamén o rexedor Manuel Campos, quen non só compartiu as leccións cos seus veciños, tamén a degustación das preparacións coa que se pechou a primeira das dúas sesións que compoñen o taller.

A próxima xornada celebrarase o 21 de febreiro a partir das 20.30 horas no mesmo lugar e o prazo de inscrición atópase xa aberto.

OFERTA DE EMPREGO

O boletín Oficial da Provincia publica este luns a convocatoria dun técnico superior en réxime laboral para desenvolver o proxecto de prevención de condutas adictivas no eido local. O prazo de presentación de instancias é de vinte días a contar a partir da publicación das bases no taboleiro electrónico de anuncios do Concello de Cuntis.