Caballero promete desde Pontevedra gratuidade en escolas infantís e en primeiras matrículas en universidade

O candidato do PSdeG-PSOE á presidencia da Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, presentou este sábado na Ferrería a candidatura socialista pola provincia.

No acto, Caballero avanzou que entre as medidas que propoñerán en materia de educación se se fan co goberno autonómico estará a gratuidade nas escolas públicas para nenos e nenas de 0 a 3 anos e nas primeiras matrículas nos graos universitarios.

Esas serán dous das propostas do "compromiso claro" do PSdeG pola educación pública e por un sistema educativo "de calidade", sinalou acompañado dos seus compañeiros de candidatura.

A elas o candidato socialista sumou a gratuidade dos libros de texto, unha FP dual que permita máis formación en empresas, a implantación dun sistema "propio" de bolsas para estudantes de másteres universitarios ou a ampliación da rede de comedores escolares. Ademais, comprometeu que potenciará a rede de escolas infantís públicas para que todos os nenos e nenas de Galicia teñan asegurada unha praza nestes centros.

"Son medidas factibles, que teñen viabilidade económica e encaixe nos orzamentos galegos", destacou o líder socialista na súa breve visita á capital provincial.