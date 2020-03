A Xustiza adopta medidas extraordinarias polo estado de alarma

A Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reuniuse este domingo nunha sesión extraordinaria para tomar decisións que permitan unha adecuada execución do Real Decreto polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, así como dos acordos do Consello Xeral do Poder Xudicial de datas 11, 13 e 14 de marzo, sobre esta cuestión.

Neste contexto, a Sala lembra que nos atopamos ante unha grave crise sanitaria na que "é preciso un esforzo solidario, no que o respecto e garantía do dereito á saúde de todas as persoas se harmonice cos dereitos en xogo nos procesos que se seguen ante os xulgados e tribunais de Galicia, nas súas distintas ordes xurisdicionais".

En consecuencia, e estando xa en vigor o Real Decreto de referencia, o TSXG lembra que a súa disposición adicional segunda sinala a suspensión e a interrupción nos prazos previstos nas leis procesuais para todas as ordes xurisdicionais. O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda vixencia o presente real decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.

Na orde xurisdicional penal a suspensión e interrupción non se aplicará aos procedementos de habeas corpus, ás actuacións encomendadas aos servizos de garda, ás actuacións con detido, ás ordes de protección, ás actuacións urxentes en materia de vixilancia penitenciaria e a calquera medida cautelar en materia de violencia sobre a muller ou menores.

Así mesmo, en fase de instrución, o xuíz ou tribunal competente poderá acordar a práctica daquelas actuacións que, polo seu carácter urxente, sexan inaprazables.

Non obstante, o xuíz ou tribunal poderá acordar a práctica de calquera actuación xudicial que sexa necesaria para evitar prexuízos irreparables nos dereitos e intereses lexítimos das partes no proceso.

Igualmente o TSXG sinala unha serie de medidas para o desenvolvemento da función xurisdicional, mentres dure a situación á que o Real Decreto se refire. Entre elas, indica que as declaracións de detidos poderanse efectuar por medios telemáticos, debendo facilitarse o contacto confidencial cos seus letrados, para garantía do dereito de defensa.