VÍDEO.- O ceo de Barcelos encheuse de pirotecnia por primeira vez

Fogos de artificio sorpresa na praza de Barcelos © Cristina Saiz

O ceo da praza de Barcelos estreouse a pasada madrugada como escenario dun espectáculo pirotécnico. Dentro do modelo elixido este ano polo Concello de organizar pequenas tiradas de fogos de artificio por sorpresa cada día desde un punto da cidade, a segunda noite de pirotecnia realizouse desde esta céntrica praza.

Por sorpresa, a medianoite, os fogos empezaron a encher de luz e son o ceo deste punto da cidade, aínda que tamén puideron escoitarse e verse desde distintos lugares do resto de Pontevedra durante os seus sete minutos de duración. Ademais, houbo xente que optou por gozar do espectáculo desde o coche estacionado na propia praza de Barcelos.

Como xa ocorreu na madrugada do sábado ao domingo na avenida de Montero Ríos, nesta ocasión a tirada de fogos foi sorpresa, sen avisar previamente do lugar desde o que se tirarían, para evitar, desta forma, as aglomeracións de anteriores veráns, pero si houbo persoas que se achegaron ás inmediacións do lugar elixido para a tirada, pois xa desde unhas horas antes rexistráronse movementos na zona para delimitar o perímetro e garantir a seguridade.

Foron varias decenas de persoas, que agardaban nas proximidades xa a medianoite, aínda que todas elas fixérono con máscara e gardando as distancias de seguridade.

A medianoite deste luns a este martes haberá unha nova tirada de fogos (como todas as noites da semana grande das festas da Peregrina) nun lugar sorpresa. A iniciativa está a permitir que os fogos cheguen a puntos de Pontevedra que ata o de agora non acolleran este tipo de espectáculos, como é o caso de Barcelos.

