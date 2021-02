Denuncian a aparición de tres gatos envelenados en Mollavao e outro, en Vilaboa, cun proxectil na columna

Gato envelenado na Rúa Mollavao de Pontevedra © Difusión Felina Radiografía do gato disparado en Vilaboa © Difusión Felina

O colectivo de defensa de animais Difusión Felina denunciou que este martes 23 de febreiro foron alertados da presenza de tres gatos envelenados na zona de Mollavao en Pontevedra. Dous destes animais faleceron tras inxerir o veleno e o terceiro atópase ingresado nunha clínica veterinaria con prognóstico moi grave.

Os responsables desta asociación aseguran que xa se produciron outros envelenamentos, en concreto na rúa Mollavao e reclaman un maior control das autoridades para evitar que se repitan estas situacións de agresión aos animais.

Ademais, o colectivo sinala que, nas últimas horas, tamén apareceu un gato no lugar de Larache, en Santa Cristina de Cobres, no municipio de Vilaboa co impacto dun proxectil na columna.

O animal atópase baixo observación veterinaria para determinar se é posible que se poida recuperar. Neste momento, segundo os integrantes de Difusión Felina, as patas traseiras deste gato atópanse paralizadas debido aos danos causados polo proxectil, que se pode ver nas radiografías.

Difusión Felina lembra que en xaneiro se produciu outro incidente de malos tratos animais nas rúas de Pontevedra de similares características cando localizaron a un gato que sufrira varios impactos de balotes e que provocaron a fractura dunha das súas patas.

Desde a asociación demandan calquera axuda para denunciar estes feitos e localizar ás persoas que causaran estes delitos de malos tratos animais.