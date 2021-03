Pontevedra xa ten operativos 20 novos colectores de compostaxe

Colector marrón na rúa Manuel del Palacio © Concello de Pontevedra Colector marrón na avenida de Vigo © Concello de Pontevedra Colector marrón na avenida do Uruguai © Concello de Pontevedra

Este martes entraban en funcionamento os 20 novos colectores marróns para a compostaxe que foron instalados nas últimas horas. A Concellaría de Residuos Urbanos que dirixe Raimundo González Carballo é a responsable desta ampliación do servizo do Plan Composta.

Coincidindo coa posta en marcha dos colectores, nesta xornada comezaba tamén a visita aos domicilios dos veciños para lles informar do programa, entregarlles información escrita, unha tarxeta para abrir o colector, un caldeiro para almacenar os biorresiduos na casa e un paquete de bolsas biodegradables nas que levarán os refugallos orgánicos ao colector.

As persoas interesadas en participar no Plan Composta poden inscribirse na páxina web composta.pontevedra.gal e así poder recibir na súa casa dun xeito inmediato o seu kit de compostaxe.

Os vinte colectores marróns darán servizo a 30 rúas do centro urbano. As zonas nas que se distribuíron os colectores esténdense pola Moureira tradicional, dende a rúa Arcebispo Malvar ata Echegarai e a avenida do Uruguai; no ámbito de Rosalía de Castro o Plan Composta vén de chegar ata a rúa Manuel del Palacio e un tramo da avenida de Marín; e na contorna da avenida de Vigo, a recollida chegará a varias rúas perimetrais como Xermán Adrio ou a propia avenida de Vigo ata o edificio de Sanidade, aproximadamente.

Segundo explicaba o concelleiro delegado do servizo, Raimundo González, con esta segunda fase do Composta o sistema de recollida a través do colector marrón está na "Pontevedra máis compacta". Ademais, están en estudo zonas pendentes de implantar como a praza de Barcelos, na que a veciñanza pediu os dous sistemas de compostaxe, a comunitaria e a do colector marrón.

O concelleiro amósase satisfeito co resultado do programa de compostaxe. Na actualidade xa están repartidos arredor de 3.000 composteiros individuais nas parroquias do rural; instalados 28 centros de compostaxe, cunha ampliación prevista a 8 centros máis; e unha participación no sistema do colector de marrón de máis de 1.800 domicilios e 200 establecementos nesta primeira fase do programa.