Sanidade organiza unha vacinación masiva para persoas de 75 a 79 anos e entre 60 e 65 anos

Un total de 14.350 persoas da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés están chamadas a participar nunha nova campaña de vacinación masiva contra a covid-19 que Sanidade programou para esta semana. A inmunización comezará mañá martes.

Os convocados serán, por unha banda, os que teñan entre 75 e 79 anos (concretamente persoas nadas entre os anos 1942 e 1946); e por outra, persoas entre 60 e 65 anos, cuxo ano de nacemento fose entre 1956 e 1961.

Esta convocatoria farase atendendo a criterios de idade, comezando polos maiores, e no caso da área sanitaria de Pontevedra as vacinas inocularanse no Recinto Feiral de Pontevedra e en Fexdega, en Vilagarcía de Arousa.

No caso dos nados entre 1942 e 1946, que recibirán a vacina de Pfizer, van citar a unhas 9.000 persoas mediante un SMS con confirmación hoxe mesmo e cunha chamada robótica con confirmación mañá martes día 6.

Ademais, haberá unha chamada desde os equipos de citación o mércores, tan só aos que non confirmasen a súa cita por SMS ou a chamada robótica.

Estas vacinacións terán lugar entre o xoves e o domingo día 11.

En canto aos nados entre 1956 e 1961, que recibirán a vacina de AstraZeneca, citarase a 5.350 persoas por medio dun SMS que non precisará confirmación. Finalizada cada xornada, chamarase aos non asistentes para citalos nos seguintes días dispoñibles.

Estas vacinacións terán lugar entre a tarde de mañá martes e o mércores día 7, segundo confirmaron as autoridades sanitarias.