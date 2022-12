Critican o estado "lamentable" dos xardíns do Pazo Besada

O PP critica o estado "lamentable" dos xardíns do Pazo Besada © PP de Poio

O grupo municipal do PP de Poio trasladou este mércores as queixas da veciñanza polo "abandono" dos xardíns do Pazo Besada en San Salvador e esixiu o seu acondicionamento urxente.

A popular Rocío Cochón denunciou o "estado lamentable" de boa parte da finca que rodea o Palacete, inaugurado recentemente polo goberno local.

Cochón sinala que "os accesos á finca e os xardíns están enlamados e impracticables".

Para a concelleira popular "o estado da finca e o da maioría de Poio é o exemplo perfecto dun Tripartito que leva tres anos e medio sen facer nada e agora só intenta maquillar ese abandono para facer unhas fotos".