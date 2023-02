As obras da primeira fase do Hospital do Gran Montecelo acadan o 34 %

A Xunta de Galicia informou que o grao de execución das obras do Gran Montecelo acadaron xa o 34,45%. Esta primeira fase do novo hospital comezou en maio do ano 2021, sendo adxudicada por un importe 129.930.254 euros.

O Executivo autonómico afirma que despois de 19 meses de traballos, realizados nos prazos previstos a pesar da crise de materiais e o paro do transporte, a execución do novo Montecelo pasa arestora por unha fase transcendental que modificará a estrutura do complexo ata convertelo nun inmoble recoñecido e recoñecible.

Este domingo a Xunta fixo balance das melloras en equipamento e infraestrutura realizadas no 2022 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Ademáis de Montecelo, o Goberno galego lembra que no mes de marzo adxudicouse por un importe de 744.000 euros a obra de reforma e ampliación da área de esterilización do Hospital do Salnés. Un investimento que posteriormente se complementou coa adxudicación en outubro do equipamento por 567.000 euros.

E dentro do Plan de Infraestruturas de Atención Primaria, na área sanitara de Pontevedra e O Salnés, en xaneiro de 2022 asinouse o convenio co Concello de Vilagarcía para a construción do novo centro de saúde no espazo da antiga Comandancia. A redacción do proxecto foi licitada en marzo, adxudicándose en setembro por 379.000 euros. Neste intres, atópase en fase de redacción. O investimento previsto para a súa construción superará os 10 millóns de euros.

Do mesmo xeito, no mes abril asinouse o protocolo polo que o Concello de Moraña comprométese a modificar o plan urbanístico e realizar os trámites oportunos para a transmisión en pleno dominio da parcela libre de cargas e gravames, para poder levar a cabo as obras de reforma e ampliación do centro de saúde de Moraña.

Xa en outubro, tivo lugar a sinatura do convenio co Concello de Meis para a construcción dun novo centro de saúde que contará con preto de 1.000 metros cadrados, e que substituirá as actuais instalacións sanitarias, empregadas durante os últimos 30 anos

Así mesmo, procedeuse coa sinatura do convenio co Concello de Soutomaior, que permitirá a construción dun novo centro de saúde. Neste 2023 procederase a licitación da redacción do proxecto construtivo.

No 2022 asinouse tamén un convenio co Concello de Campo Lameiro para proceder a unha segunda fase da renovación do seu centro de saúde, por importe de 110.000 euros.