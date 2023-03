Amplían en seis meses o prazo de execución do novo vial de Montecelo

A Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra aprobou ampliar o prazo de execución das obras do novo vial do Hospital de Montecelo.

Segundo informou a concelleira portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, a obra tiña un prazo de execución de 12 meses pero a empresa concesionaria Elsamex solicitou unha prórroga de seis meses máis.

Os motivos que aduce a empresa son dúas: por unha banda, esgrime as desfarorables condicións meteorolóxicas que xeraron dificultades nos movementos de terra, por outra banda tamén argumenta que houbo que acometer unha serie de obras de drenaxe das tubaxes que estaban non previstas inicialmente.

Esta obra fora adxudicada por 1.161.479 euros.

CAMPO DE FUTBOL DE SALCEDO

Por outra banda, Anabel Gulías tamén informou que o Goberno local aprobou o novo convenio de colaboración coa Deputación de Pontevedra para acometer as obras do campo de fútbol de Salcedo. Este trámite é necesario debido ao incremento do prezo.

Ambas as institucións asinasen o novo convenio nos próximos días para sacar a licitación a obra.