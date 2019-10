Comeza a nova tempada da Sociedade Filarmónica de Pontevedra

O pianista Dmytro Choni © Sociedad Filarmónica de Pontevedra O guitarrista Enrike Solinís © Sociedad Filarmónica de Pontevedra Praeteritum Ensemble © Sociedad Filarmónica de Pontevedra A pianista Judith Jáuregui © Sociedad Filarmónica de Pontevedra Trío Arriaga © Sociedad Filarmónica de Pontevedra A pianista Varvara © Sociedad Filarmónica de Pontevedra

A Sociedade Filarmónica de Pontevedra comeza a súa tempada 2019-2020 o mércores 16 de outubro cun concerto no Teatro Principal do Coro Vox Stellae, que ofrecerá un programa dedicado a músicas xacobeas.

Entre os concertos máis interesantes da actual tempada, a número 99, atópanse os que ofrecerá a Orquestra Sinfónica de Galicia. O Sábado 26 de outubro, no Auditorio do Pazo dá Cultura, será Vladimir Fedoséyev quen dirixa ao conxunto coruñés e acompañe á pianista Varvara no Concerto para piano e orquestra nº 2 de Prokofiev. Na segunda parte, Fedoséyev ofrecerá a súa versión da Décima Sinfonía de Shostakovich.

O 14 de novembro será o pianista Dmytro Choni, gañador do XIX Concurso Internacional de Piano de Santander 2018, quen ofreza un recital no Teatro Principal con obras de Brahms, Schumann, Liszt e Rachmaninov.

O 16 de xaneiro de 2020, e tamén o o Teatro Principal, o protagonista será o Brentano String Quartet, conxunto residente na Escola de Música de Yale e intérprete da banda sonora da película "O último concerto", do realizador Yaron Ziberman. Poñerán en sons cuartetos de Mozart e Beethoven.

E o 24 do mesmo mes, no Auditorio de Afundación de Pontevedra, será a quenda da Real Filharmonía de Galicia baixo a dirección de Jessica Cottis, co guitarrista Enrike Solinís como solista, quen interpretará o Concerto de Aranxuez. O programa complétase coas Danzas concertantes de Stravinski e As criaturas de Prometeo de Beethoven.

A Orquestra Sinfónica de Galicia volve actuar para a Sociedade Filarmónica o sábado 8 de febreiro, e farao esta vez no Auditorio de Afundación de Pontevedra. Baixo a dirección de Andrey Boreyko, a orquestra ofrecerá o Segundo concerto de Liszt e a Sinfonía nº 15 de Shostakovich; no concerto de Liszt actuará como solista un dos pianistas máis sobresalientes do panorama musical actual, Seong- Jin Cho.

Dous días máis tarde, o 10, ofrecerá un recital no Teatro Principal, o Trío Arriaga, un dos tríos con piano de maior percorrido de España e que interpretará tríos de Tchaikovski e Shostakovich.

O mes de abril acollerá dous concertos. O primeiro deles estará a cargo de de a Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra co pianista Giorgi Gigashvili (Primeiro Premio do III Concurso Internacional de Piano Cidade de Vigo 2019). O conxunto pontevedrés ofrecerá dúas obras de Beethoven: o Concerto para piano e orquestra nº 5 e a Sinfonía nº 6 (”Pastoral”). Terá lugar o 3 de abril no Pazo dá Cultura. E o segundo deles, que se celebrará no Teatro Principal, será un recital da pianista Judith Jáuregui, cun programa dedicado integramente a Beethoven.

A tempada pecharase o 20 de maio no Teatro Principal co conxunto Praeteritum Ensemble, que ofrecerá un programa con dúas grandes obras do século XX: Metamorfose, de Richard Strauss, e Noite transfigurada, de Arnold Schönberg.

Para os concertos sinfónicos, tanto o Pazo dá Cultura como Afundación, a Obra Social Abanca, poñerán entradas á venda a través de Ataquilla.com, dando así oportunidade a persoas que non son socias da Sociedade Filarmónica de gozar dos mesmos. A Sociedade Filarmónica facilitará as entradas aos seus socios.

Os dous concertos da Orquestra Sinfónica de Galicia (sábado 26 de outubro de 2019 e sábado 8 de febreiro de 2020), darán comezo ás 20:00 h.; o resto dos concertos da tempada darán comezo ás 20,30 horas.

Pódese consultar toda a información na páxina web da Sociedade