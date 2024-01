Sancionan o Teucro por "comentarios ofensivos" contra a arbitraxe e a Federación durante unha retransmisión por streaming

O Comité de Competición da Real Federación Española de Balonmán (RFEBM) impuxo na súa última resolución unha sanción canto menos pouco habitual a un dos clubs de Pontevedra.

Trátase en concreto da Sociedad Deportiva Teucro, que foi multrado con 450 euros polos comentarios vertidos polos comentaristas designados pola entidade encargados da retransmisión en streaming do partido da xornada 8 de liga de Primeira Nacional fronte ao Landbit Lanzarote disputado o pasado 11 de novembro, e que supuxo a primeira derrota da tempada do vicedecano nun polémico encontro que finalizou cun apertado marcador de 28-29.

No tramo final da citada retransmisión dirixíronse comentarios cara aos colexiados como "vaia par de paxaros" ou cualificándoos de "caraduras", apuntando tamén cara a responsables federativos ao afirmar que "non pintamos nada no balonmán nacional, algún nas altas esferas está a apoiar os seus equipos".

Meses despois daquel encontro Competición decidiu agora multar ao Teucro baseándose no artigo 68.A de o Regulamento de Regimen Disciplinario da Federación.

Segundo xustifica na súa resolución o comité a decisión se toma debido a que se proferiron "comentarios ofensivos que atentan á dignidade e decoro deportivos e supoñen desconsideración tanto respecto da Vicepresidencia da RFEBM como cara aos árbitros do encontro", unha situación que aseguran "ocasionou un prexuízo público e desmerece a consideración social da RFEBM".