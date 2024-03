O Teucro invoca ao regreso da 'Marea Azul' para acompañar o equipo na Coruña

A falta de seis xornadas para o final da liga regular na Primeira Nacional, a Sociedad Deportiva Teucro afronta un momento clave da tempada.

No seu obxectivo de pelexar polo ascenso, o conxunto pontevedrés colocouse a fin de semana na segunda posición da liga, con 39 puntos, co seu triunfo ante o Lalín e aproveitando o tropezo do OAR Coruña, terceiro agora con 38. Co Lanzarote destacado no liderado con 43 puntos, amarrar esa segunda praza, que é a última que dá acceso ao play-off, é o reto do vicedecano do balonmán nacional.

Por iso a próxima xornada de liga, prevista para o sábado 23 de marzo (19.00 horas), antóllase como decisiva, xa que o cadro teucrista visitará precisamente o OAR Coruña.

Ante a importancia do duelo no Teucro movéronse para rescatar á súa 'Marea Azul' facilitando o desprazamento de afeccionados á localidade herculina.

A directiva da entidade habilitou un autocar para asistir ao partido, cuxo custo de desprazamento será de só 5 euros (ida e volta).

Os insteresados poden anotarse escribindo ao correo electrónico baseazul@teucro.es ou mandando un whatsapp co seu nome e apelidos ao número 680 418 311.