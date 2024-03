Derrota en Oviedo para un Ravachol que perde o factor cancha para a semifinal polo título

As baixas deixaron sen premio o Club Bádminton Ravachol Pontevedra na última xornada da fase regular de División honra.

Xa clasificados para un histórico play-off polo título, o equipo pontevedrés viaxaba a Oviedo para defender o liderado que lle daba o factor cancha nas sefiminales polo título, pero non logrou volver de Asturias cos puntos en xogo.

O Ravachol notou excesivamente as ausencias e terminou cedendo por un apertado 4-3 que lle fai caer á segunda praza.

O encontro comezou torcido coa retirada no primeiro punto, o dobres mixto, por falta de efectivos, ao que se sumaron as derrotas de Gabriel Fernández e Manuel Brea no dobre masculino fronte a Álvaro Leal e Vicente Gazquez (11-7, 11-6, 11-8) e de Georgina Bland e Laura Álvarez no feminino ante as ucraínas Anna Mikhalkova e Yelyzaveta Zharka en cinco mangas (11-6, 11-6, 9-11, 7-11, 11-6).

Con todo en contra o Ravachol chegou a soñar coa remontada coas vitorias de Manuel Brea ante Marcos García (7-11, 9-11, 2-11), de Georgina Bland ante Amaia Torralba (8-11, 9-11, 10-11) e de Laura Álvarez contra Anna Mikhalkova (10-11, 10-11, 11-10, 4-11).

Todo se decidiría no desempate, pero nesta ocasión saíu cruz para o Ravachol ao non poder vencer Gabriel Fernández ante o local Álvaro Leal.

"A derrota non embaza a incrible fase regular que fixemos, esta tempada foi de dez, e xogaremos semifinais polo título ante o Rinconada de Sevilla. Somos conscientes da dificultade do reto, pero para nós xa é un éxito estar aquí, agora toca gozar e seguir soñando con este equipo", afirmou tras o encontro o adestrador e director técnico do Bádminton Pontevedra, Jesús Pereiro.

As semifinais polo título disputaranse o próximo 24 de marzo na localidade sevillana de Rinconada, nunha cita para a historia do bádminton pontevedrés e galego.