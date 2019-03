David Castro e Edu achegan ao Pontevedra ao play-off á conta do Fabril (0-1)

Equipo inicial do Pontevedra en Abegondo © Pontevedra CF SAD Partido entre Deportivo Fabril e Pontevedra en Abegondo © PontevedraViva Partido entre Deportivo Fabril e Pontevedra en Abegondo © PontevedraViva Partido entre Deportivo Fabril e Pontevedra en Abegondo © PontevedraViva

Segue a caza. Houbo que sufrir, máis polo curto do resultado que polo xogo do rival, pero o Pontevedra conseguiu os tres puntos en Abegondo á conta de afundir case definitivamente a un Fabril Deportivo escaso de argumentos e que nas poucas ocasións en que fixo perigo atopouse cun inspirado Edu.

Un solitario gol de David Castro, tras unha acción a balón parado, deu a vitoria aos granates, que desta forma esperarán a conclusión da xornada atentos aos resultados dos seus rivais directos para ver se os postos de play-off póñense a tiro.

Desde o primeiro instante o Pontevedra saíu decidido a exercer de "local", dominando territorialmente e encerrando ao Fabril na súa parcela, con chegadas tan frecuentes como pouco produtivas ao área herculina. Kevin Presa tivo a única de verdade clara, pero o seu disparo, taponado por un defensa, foise á esquina.

Con todo, ese dominio durou apenas15 minutos, xusto ata que o Fabril estivo a piques de aproveitar un erro na saída de balón de Borja Domínguez, que deu a oportunidade a Montiel de probar a un Edu que respondeu con acerto.

Tardaron os granates en reencontrarse e fixérono preto da media hora, cunha tripla ocasión de Borja Domínguez (desviou Álex Cobo), Nacho (tapou a defensa) e Pedro Vázquez (que fixo o difícil pero non acertou no disparo final).

Os de Luisito cedían a iniciativa ao conxunto visitante e atopábanse relativamente cómodos con espazos por diante, esperando unha contra que case chega cun balón que se paseou polo bordo da área de meta granate antes de chegar a Montiel, quen con escaso ángulo atopouse de novo con Edu. Máis clara foi a ocasión de Uxío tras recibir un pase do mesmo Montiel, pero o seu control non foi bo e o remate aínda peor.

Todo iso antes de que Pedro Vázquez tivese que abandonar o campo por lesión, substituído por Álvaro Bustos, que tivo nas súas botas unha das mellores ocasións da primeira parte. O seu disparo intencionado buscaba entrar xunto o traveseiro, pero de alí sacouno nunha gran intervención Álex Cobo.

Non foran uns primeiros 45 minutos para tirar foguetes. O Fabril, necesitado, especulou demasiado e ao Pontevedra, tamén con necesidades, aínda que distintas, faltoulle fútbol e remate, para marcar diferenzas co pechacancelas.

A segunda parte devolveu ao campo a un Pontevedra moito máis ambicioso, que encerrou aos herculinos na súa área. E as consecuencias non tardaron en chegar cando David Castro aproveitou un rexeite do meta local a disparo de Adrián León, tras unha falta lateral lanzada por Borja Domínguez, para adiantar ao equipo que máis fixo por conseguir a vitoria.

Puido sentenciar o cadro granate, pero Álex González, nun servizo de Romay, atopouse cunha soberbia man do porteiro local, que sacou un balón que se coaba.

O Fabril acusou o mazazo e tardou en reaccionar. Non o fixo ata que os de Luismi optaron polo conservadurismo, dando un paso atrás para defender a renda. Puido custarlles moi caro porque primeiro Montiel nunha falta e logo Sebastien, cun duro disparo desde a frontal, obrigaron a Edu a empregarse a fondo para evitar o empate.

Foron os únicos apuros que debeu superar un Pontevedra que tivo na bancada un empuxe extraordinario dos seus e que acabou gañando sen excesivo brillo, pero con absoluta xustiza a un Deportivo Fabril resignado á súa sorte e con escasos recursos para reverter o seu case irreversible descenso.

REAL CLUB DEPORTIVO FABRIL (1): Álex Cobo; Valín, Lucas, Quique, One, Carlos López (Javi Cobo, minuto 59), Víctor García (Sebastien, minuto 46), Bicho (May, minuto 63), Uxío, Jony Montiel e Abeledo.

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Nacho López, David Castro, Churre, Adrián León, Kevin, Álex González (Pibe, minuto 73), Borja Domínguez, Javi Pazos, Pedro Vázquez (Álvaro Bustos, minuto 37) e Romay (Berrocal, minuto 87).

Árbitro: Carlos Pérez Fernández (Castela-León), auxiliado nas bandas por Jesús Rodrigo Gonzalo e Pablo Javier Hernández Álvarez. Amoestou a Víctor García, Uxío e One, no Fabril, e a Javi Pazos, no Pontevedra.

Goles: (0-1) Minuto 55: David Castro.

Incidencias: Cidade Deportiva do R.C. Deportivo "O Mundo do Fútbol" (Abegondo-A Coruña). Uns 1.000 espectadores, con máis de 300 desprazados desde a cidade do Lérez.