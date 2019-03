Noya regresa quinto á distancia olímpica no Mundial de New Plymouth

Gómez Noya na Copa do Mundo de New Plymouth © Jo Caird / ITU Media

Cun día asollado celebrouse a Copa do Mundo de New Plymouth en Nueva Zelanda. Data importante no calendario deportivo internacional, pero tamén no español, posto que o galego Javi Gómez Noya regresaba á distancia olímpica. E fíxoo, unha vez máis, destacando e no top 5 da competición.

A proba elite masculina deu comezo ao redor das 13:15 (hora local, 2:15 da madrugada do domingo en España). A feminina desenvolveuse tres horas antes.

Noya finalizou os 750 metros do traxecto a nado na vixésima oitava posición, a 34 segundos do máis rápido, o eslovaco Richard Varga. Tras os 23 segundos que empregou na primeira transición, comezaron o 20 quilómetro de ciclismo. Na primeira subida sobre a bicicleta, prodúcese un reagrupamento formado por 23 homes, entre os que se atopaba Javi Gómez. Finalmente, o triatleta chegou á segunda transición no vixésimo posto e con 10 segundos que remontar no seguinte tramo.

Os 5 quilómetros de carreira a pé foron o gran aliado de Noya, que cun parcial de 14:39 completaría a súa proba de regreso ao calendario ITU como quinto mellor (56:18), a só sete segundos do vencedor, o australiano Lucas William (56:11).

No grupo feminino, a italiana Angelica Olmo coroouse campioa cun tempo de 1:03:27, seguida pola suíza Jolanda Annen e a australiana Jaz Hedgeland.

A próxima cita do triatleta galego, será coas Series Mundiais, o 27 de abril en Bermuda. Ademais, confirmou a súa asistencia ao Mundial de Longa Distancia de Pontevedra, que se disputará o 4 de maio.

Consulta todos os tempos do Mundial de New Plymouth.