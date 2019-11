"É unha boa oportunidade para o club e para min", asegura Filip Tončinić no seu primeiro día como xogador 'peixe'

Filip Tončinić no seu primeiro adestramento co Peixe Galego © PontevedraViva

Javi Llorente xa ten ás súas ordes á última fichaxe do Peixe Galego, Filip Tončinić.

O pívot croata estreouse este mércores sobre o parqué da Raña esperando devolver a confianza mostrada pola entidade marinense. "Penso que é unha boa oportunidade para o club e para min, beneficiarémonos mutuamente", sinalou nas súas primeiras palabras como xogador 'peixe'.

Acompañado do seu novo adestrador e do segundo técnico, Diego Gómez, Filip confirmou que "me atopo ben", polo que xa apunta cara ao partido do sábado en Lugo contra o Breogán, tendo en conta que se espera que a tramitación da súa ficha poida completarse a tempo.

"Confiamos en que nos de consistencia interior, en ter ao fin unha referencia clara por dentro", sinalou Diego Gómez sobre a nova torre do equipo.

Con todo o croata pide un pouco de tempo para adaptarse aos seus novos compañeiros e as ideas de Javi Llorente. "Necesito tempo para axustarme á situación, ao que quere o adestrador de min, aos xogadores, tomará un pouco de tempo pero espero que sexa unha transición suave", recoñeceu.

Coñecedor da Liga LEB Ouro tras o seu paso de dous anos polo Burgos, ascenso a ACB incluído, Tončinić mostrouse contento pola decisión de aceptar a proposta marinense que lle permitirá competir en "unha das mellores ligas de Europa".