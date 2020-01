O CN Galaico é campión galego absoluto

O Club Natación Galaico é campión galego absoluto. O conxunto pontevedrés foi o claro dominador nas tres xornadas do campionato celebrado a pasada fin de semana na piscina do Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontevedra e acabaron no máis alto do podio nas categorías masculina, feminina e xeral.

Dos 32 metais conseguidos, 18 deles foron de ouro, por 8 de prata e outros 6 de bronce. No ranking, o segundo posto foi para o Club do Mar e o CN Ponteareas.

Así mesmo, o trofeo Paula Carballido ás mellores marcas individuais recaeron en Gaspar Andrade ( CN Liceo) e María Vilas ( CN Galaico).