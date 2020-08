O 31 de agosto, data elixida polo Arxil para iniciar a pretempada

A pesar de todas as dúbidas que aínda rodean ao comezo do novo curso deportivo, o Club Baloncesto Arxil empeza a planificar a pretempada do seu equipo de Liga Feminina 2.

O corpo técnico encabezado por Mayte Méndez ten previsto iniciar os adestramentos do primeiro plantel arxilista o próximo 31 de agosto.

A data marcouse tendo en conta que se baralla o 3 outubro como día no que dará comezo a liga.

Será en todo caso unha pretempada atípica tanto para as xogadoras de Liga Feminina 2 como de Primeira Nacional (inicio de liga o 26 de setembro), e que dependerá en gran medida de que se actualicen e aproben protocolos a nivel nacional para regular como poderán ser as sesións de traballo, xa que a día de hoxe en Galicia segue sen permitirse o exercicio con contacto, imprescindible para un equipo de alta competición.

Outra dúbida que asalta ao Arxil céntrase na data de incorporación das xogadoras foráneas, ao temerse que os seus desprazamentos poidan atrasarse facendo posible a súa presenza na volta aos adestramentos.

A decisión que debe tomar o Consello Superior de Deportes coas federacións deportivas e as autoridades autonómicas teñen ademais en albas a competición que sobre a que adoita pivotar a época de preparación, a Copa Galicia, cunha proposta encima da mesa por parte da Federación Galega de Baloncesto á espera de saber se pode finalmente disputarse.