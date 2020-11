Remontada do Arosa fronte ao Ourense para sumar tres puntos máis (2-1) e o Ribadumia cae pola mínima na súa visita ao Atios (1-0)

Arosa e Ribadumia afrontaron esta fin de semana a terceira xornada de Terceira División.

O Arosa recibiu na Lomba a un Ourense situado na última praza da clasificación e obrigado a puntuar. O encontro púxose costa arriba para os de Rafa Sáez tras o gol de Borja Domingo, pero Pedro Beda e Campillo cos seus goles na segunda metade lograron darlle a volta ao partido e sumar así tres puntos máis para os seus.

Durante o primeiro cuarto de hora de partido non houbo un claro dominador onde ambos os equipos lograron un par de ocasións que non supuxeron gran perigo para o rival.

Foi no minuto 16 cando os locais sufriron. O Ourense roubou o balón no seu campo e iniciou desde atrás. O balón chegou a Ces que iniciou unha xogada individual na que se foi de catro xogadores arlequinados para chegar á media lúa da área desde onde sacou un zurdazo que se foi rozando a escuadra esquerda da portería defendida por Manu Táboas.

O Arosa tívoa a balón parado cando se cumpría a medianía do primeiro acto cunha falta lateral botada por Peinado que non atopou rematador.

O partido estaba aberto, pero foron os visitantes os que se adiantaron no marcador. O gol chegou desde un saque de banda. Ces peiteou para Borja Domingo que aproveitou un erro da defensa vilagarciá para plantarse diante dun Manu Táboas vendido.

Os de Rafa Sáez, co 0-1, non paraban de buscar o empate cos avisos de Cotilla en portería rival, con todo, o Ourense chegaba con máis facilidade á portería local obrigando ao gardameta para intervir e sufrir. Afortunadamente, os arlequinados lograron manter o resultado con dificultade, xa que, ata o último minuto da primeira metade, o Ourense non parou de insistir para aumentar a súa vantaxe.

No segundo acto o Arosa empezou dominando en busca dun empate que tardou 7 minutos en chegar. Manu Táboas atrapou o esférico tras un remate de córner do rival e viu a Pedro Beda só. Sen dubidalo, enviou o balón cara ao dianteiro que aproveitou o erro defensivo para poñer o 1-1 e cambiar totalmente o devir do encontro.

O partido poñíase máis favorable para o Arosa cando, no minuto 60, Borja Domingo foi expulsado tras chegar tarde ao balón e arroiar ao defensor local.

Aos cinco minutos, Mon tivo nas súas botas o segundo do Arosa pero o porteiro ourensán enviou a córner un balón do que os de Rafa Sáez non foron capaces de sacar petróleo.

A balón parado seguían tentándoo. Primeiro Campillo remataba obrigando a estirada de Juanvi na que mandou o esférico a saque de esquina e, nese córner e tras unha maxistral asistencia de Rober, de novo o exgranate cabeceou, esta vez si, para enviar o balón á rede e remontar o encontro no minuto 70.

Nos últimos minutos o Arosa buscaba ampliar a súa vantaxe para tentar sentenciar un encontro que finalmente concluíu en 2-1. Antes do asubío final, e xa no tempo de desconto, o colexiado deixaba ao os arlequinados con dez xogadores ao expulsar con vermella directa a Rober.

Consulta a acta do Arosa-Ourense.

Pola súa banda, o Ribadumia desprazouse a Porriño para enfrontarse ao tamén recentemente ascendido Atios.

Os aurinegros viñan dun refacho de dúas vitorias que os colocaban na segunda posición empatados a puntos co Arenteiro, mentres que o Atios contaba con tres puntos logrados na primeira xornada ligueira ante o Pontellas.

En canto ao encontro disputado O Carballo, tivo un claro dominador. Tratouse do Atios que, aínda que non logrou abrir a lata na primeira metade, estivo a crear perigo coa súa alta presión. O Ribadumia, en cambio, tentaba sacar o balón xogado e, con moita fortuna, logrou manter a portería a cero ata o descanso.

Tras o paso polos vestiarios o sufrimento para os visitantes continuou. Aos 9 minutos, o Atios adiantouse grazas a un contragolpe de libro no que colleron á defensa despistada, Mintegui empuxou o balón á rede sen ningún tipo de impedimento e puxo o 1-0 co que concluíu o partido.

Consulta a acta do Atios-Ribadumia.