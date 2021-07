Julio Rey e Sidibé estrean as renovacións no Arosa

Sidibé (dereita) celebrando o ascenso do Arosa a Segunda RFEF © Cristina Saiz

Desvelada a incógnita de quen dirixirá o banco da Lomba, tras a presentación de Jorge Otero, o Arosa puxo velocidade de cruceiro na planificación da próxima tempada, na que competirá na Segunda RFEF.

O club arlequinado confirmou este xoves as dúas primeiras renovacións no equipo, e trátase de dous homes importantes as últimas tempadas como Julio Rey e Oumar Sidibé.

Aos seus 26 anos e formado no Arosa, Rey é xa un veterano en equipo da súa localidade portando o brazalete de capitán. O centrocampista, que concluíu a súa formación no Espanyol, encarará así a súa sexta campaña consecutiva no primeiro persoal arosista coa ilusión de consolidar ao equipo na nova categoría.

Pola súa banda Sidibé, superada a grave lesión que lle mantivo moito tempo afastado dos terreos de xogo, foi unha peza importante no Arosa no tramo final de curso.

Ambos os dous futbolistas prolongan a súa vinculación co club da Lomba por unha tempada máis.