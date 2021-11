Dominio estéril do Pontevedra diante dun defensivo Navalcarnero (0-0)

Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Navalcarnero © Cristina Saiz Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Navalcarnero © Cristina Saiz Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Navalcarnero © Cristina Saiz Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Navalcarnero © Cristina Saiz Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Navalcarnero © Cristina Saiz Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Navalcarnero © Cristina Saiz Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Navalcarnero © Cristina Saiz

O Pontevedra queda a once metros do triunfo. Os granates foron os donos do balón fronte a un moi defensivo Navalcarnero, que con dúas liñas defensivas de cinco e catro xogadores, soubo pechar a porta da súa área ante o numerosas pero estériles acometidas dos locais.

Os de Rodríguez trataron por todos os medios de atopar o camiño cara á meta rival, pero non tiveron opcións de xerar ocasións claras de perigo. Os centros laterais non produciron efecto esta vez e o xogo interior de Yelko, Brais e Oier tampouco brillou como en anteriores ocasións. E, ademais, Charles, pichichi do grupo e especialista no lanzamento de penaltis, tampouco estivo acertado á hora de ajusticiar ao seu rival cando o partido camiñaba xa cara ao que acabou sendo un definitvo empate sen goles.

Saltou o Pontevedra ao campo decidido a dominar o xogo e a encerrar ao rival no seu propio campo e aos tres minutos xa protagonizou a primeira chegada con perigo á meta contraria. Foi a través dun centro desde a esquerda de Brais Abelenda que non atopou rematador. E acto seguido, á saída dun córner Churre tivo a opción de facer o seu primeiro tanto coa camiseta granate cun dobre remate que acabou saíndo por encima da portería de Aitor González.

Os granates acosaban ao Navalcarnero, que era incapaz de manter o balón e hilbanar máis de dous pases. Charles, cunha potente volea puido inaugurar o marcador tras centro de Oier, que formou parella atacante co pichichi do grupo.

Con todo, o empuxe granate, que seguiron sendo donos absolutos do balón, foise diluíndo e os visitantes puideron dar un susto á parroquia local. Foi despois dun córner cando Dani Rodríguez desviou un disparo desde fóra da área, que golpeou no pau para cazar daquela o rebote e enviar o balón ao fondo da rede. Con todo, o capitán do Navalcarnero estaba en fóra de xogo e o asistente levantou con acerto o banderín para alivio dos granates.

Con menos frecuencia que no arranque do partido, os de Ángel Rodríguez seguiron acumulando chegadas á área. Rubio tentouno desde fóra da área, pero o seu disparo saíu alto, Yelko non acertou a tirar desde dentro da área tras unha chegada de Charles e o ariete brasileiro desperdiciou a ocasión máis clara ao fío do descanso. Un despexe ao aire de Soto converteuse nunha marabillosa asistencia para o dianteiro granate, que gañou a carreira ao seu marcador e cando se ía a plantar só diante do porteiro errou no control co peito. Logrou manter o balón e cedeuno a Oier, que entraba en carreira, pero o seu lanzamento detívoo González sen grandes dificultades.

Tras o paso por vestiarios, foi o Navalcarnero o que puido desequilibrar o partido a través dunha galopada de Beneit, o mellor dos visitantes, que recibiu o balón no centro do campo e correu ata a frontal para armar un perigoso disparo raso que obrigou e esforzarse a fondo a Cacharrón, que sacou unha manopla para despexar un balón axustado á cepa do poste.

Foi o único aviso do cadro madrileño en todo o partido. Logo volveron encerrarse no seu propio campo sen deixar ocos polos que puidese o Pontevedra filtrar as súas xogadas de ataque. Álex González, achou un deses ocos e gañou a liña de fondo, pero o seu pase da morte non atopou rematador.

Logo Rubio puxo un zumarento balón ao área pequena para o remate de Yelko. que tratou de tirar ao primeiro toque pero non conectou ben co balón. Tampouco acertou Oier coa portería despois de recibir unha boa asistencia de Pino e regatear ao porteiro, con todo a xogada estaba anulada por fóra de xogo. Brais tentouno desde fóra da área, pero o seu lanzamento foi bloqueado pola defensa rival.

Desesperábase o Pontevedra e a afección porque non lograban traducir o dominio en ocasións claras de gol e cando o partido navegaba xa cara a un empate sen goles tiveron os granates a mellor oportunidade para facerse co triunfo. Brais Abelenda internouse na área, pisou o balón e, rodeado de tres defensores, inventouse unha ruleta ao máis puro estilo Zidane. O exgranate Aitor Núñez meteu a perna para roubar o balón, pero golpeou a perna de Abelenda. Penalti e xúbilo na bancada.

Charles, especialista desde os once metros e pichichi do grupo, colleu o balón para adiantar aos seus. Con todo, o seu tiro raso defectuoso á esquerda interceptouno González para amarrar o empate e deixar aos granates co mel nos beizos.

PONTEVEDRA CF (0): Cacharrón, Seoane, Churre, David Soto, Álex González; Miguel Román, Yelko Pino, Brais Abelenda (Jaichenco, min 88), Alberto Rubio (Martín Diz, min 75), Oier Calvillo (Romay, min 66), Charles

NAVALCARNERO (0): Aitor González; Aitor Núñez, David Uña, Luis Fernández, Miguel Muñoz, Dani Hernández; Dani Rodríguez, David Rodríguez; Álex Gil (Francisco, min 66), Marcos Ambrosio (Ontiveros, min 77), Beneit (Sergio Navarro, min 89)

Árbitro: Eduardo Rodríguez García, auxiliado en las bandas por Veiga Romero y Barriga Morente (Asturias), amoestou a David Uña, do Navalcarnero

Incidencias: Partido correspondiente á undécima xornada de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón diante duns 1.500 espectadores.

