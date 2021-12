Samu Santos, na 'pole' para substituír o sancionado Churre

Só dous futbolistas do Pontevedra Club de Fútbol completaran ata o de agora todos os minutos de liga, os dous inquilinos do centro da defensa, David Soto e Churre. Con todo a expulsión do marinense en Langreo, que ademais queda con 4 amarelas, rompeu esa situación abrindo a porta ao once inicial de compañeiros que ata a data gozaran de poucas oportunidades.

Partidario a repetir aliñación cando as cousas marchan ben, Ángel Rodríguez non introducira variacións nas últimas semanas, pero ante o Ceares verase obrigado a iso cunha vacante na zaga.

As oposicións ao posto abriron cun candidato mellor posicionado que o resto. Trátase de Samu Santos, defensor de 21 anos que este curso aterrou no club granate procedente do Choco e que foi precisamente o home que ingresou no terreo de xogo en Asturias tras a tarxeta vermella a Churre, os últimos 9 minutos de partido (máis o desconto).

Aínda que gozou de poucos minutos ata a data, Santos é o defensor do primeiro plantel que máis asomou polo verde fóra dos catro titulares as últimas semanas (Seoane, Soto, Churre e Samu Araújo nunha terna á que se sumou varias xornadas Álex González).

O ex do Choco estreouse na segunda xornada con 34 minutos no empate do Pontevedra en Móstoles (2-2), entrando no campo para relevar a Romay, e desde esa data só volveu sumar na xornada 8 contra a Gimnástica Segoviana (triunfo por 0-2) aínda que foi de maneira testemuñal, xa que saltou ao campo por Álex González no último minuto do partido. O defensor acumula ademais un total de 8 convocatorias nos que vai de curso.

Non parecen grandes números pero superan con fartura ao resto de defensas con ficha do primeiro equipo, xa que o outro central dispoñible, Pacheco, só sumou 4 minutos contra o Bergantiños na xornada 4 sendo convocado soamente en tres ocasiones.

Pola súa banda dous laterais como Santi Figueroa e Pablo López non chegaron nin a estrearse esta campaña, con tres e unha convocatoria respectivamente.

Desta forma a 'pole' osténtaa Samu Santos apuntando ao once do partido ante o Ceares, a non ser que o técnico granate aposte por reconverter de posición a un futbolista que non sexa defensa específico, algo non non se pode descartar pero que se antolla pouco probable.