Churre pérdese a 'final' de Navalcarnero, con outros tres granates en risco de suspensión

Un dos homes importantes no esquema do Pontevedra Club de Fútbol, Víctor Vázquez 'Churre', perderase a próxima xornada de liga cos granates por sanción.

O central marinense viu nos últimos minutos do partido ante o Unión Adarve a que é a súa quinta tarxeta amarela do ciclo polo que se expón a un partido de suspensión que cumprirá no importante duelo do domingo 3 de abril no campo do Navalcarnero, terceiro clasificado.

Será un contratempo para Ángel Rodríguez, xa que sempre que estivo dispoñible foi titular perdéndose un único partido de liga ata a data, pola súa expulsión en Langreo.

Aquela ausencia na xornada 15 ante o Ceares foi cuberta por Samu Santos (triunfo por 3-1), sendo ata a data o seu único encontro de liga no once inicial. Tamén o outro central do equipo Pacheco, xogou un encontro de saída. Entre eles estará previsiblemente o compañeiro de David Soto na zaga para ese importante encontro en terras madrileñas.

Ademais da sanción de Churre, outros tres xogadores do Pontevedra están ao bordo da suspensión ao unirse Charles á lista de apercibidos na que xa figuraban Brais Abelenda e Diego Seoane.