Semana de celebracións para o Pontevedra antes de iniciar as vacacións

O Pontevedra Club de Fútbol xa non volverá pisar o verde esta tempada, nin en partidos nin en adestramentos, unha vez certificado de maneira oficial en Palencia o seu ascenso á Primeira RFEF.

O plantel granate celebrou por segunda vez na cidade castelán-leonesa conseguir o obxectivo, aínda que agora xa sen ningún tipo de dúbida.

Xa de regreso á Boa Vila, a entidade de Pasarón prepara agora un calendario de celebracións que se prevén a partir do próximo mércores 18 de maio, debido á festividade do Día dás Letras Galegas.

Nesa programación espéranse recepcións institucionais por parte da Xunta de Galicia, do Concello de Pontevedra e tamén da Deputación de Pontevedra, principal patrocinador do equipo.

Tras todo iso o plantel e corpo técnico ten previsto realizar un xantar de despedida, coa idea de celebralo o venres 20 de maio, no que será o acto final dunha tempada na que os granates conseguiron o seu obxectivo, o de regresar ao terceiro chanzo do balompé nacional.

Será unha vez concluídas as celebracións cando a actividade intensifíquese nos despachos do Estadio Municipal de Pasarón, onde deben decidirse aspectos importantes como o futuro tanto do adestrador, Ángel Rodríguez, como do director deportivo, Toni Otero, xunto ao dos propios futbolistas, moitos deles aínda con contrato en vigor.