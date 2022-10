O Marín rescata un punto contra o Alcorcón (1-1)

Partido entre Marín Futsal e Alcorcón na Raña © Cristina Saiz Partido entre Marín Futsal e Alcorcón na Raña © Cristina Saiz

A Primeira División Feminina regresou este sábado tras o descanso polo calendario das seleccións nacionais co duelo entre Marín Futsal e Alcorcón na Raña. O cadro adestrado por Ramiro Díaz rescatou un punto a falta de cinco minutos para a conclusión nun partido no que as gardametas foron as auténticas protagonistas.

De feito, o primeiro acto saldouse sen goles a pesar de que marinenses e oleiras tiveron oportunidade de abrir a lata en repetidas ocasións, pero tanto Silvia Aguete como Estela, con moi boas actuacións baixo paus, impedírono.

O gol chegou cando se alcanzou o minuto 26 e chegou en propia porta. Lara Balseiro, no seu intento de despexar un remate que ía cara á portería de Silvia, o enchufó na portería da súa compañeira facendo o 0-1.

Co marcador en contra, o cadro local subiu a presión para roubar en campo rival, pero o Alcorcón estaba cómodo e saía sen excesivos problemas. Iso foi ata que o técnico marinense optou polo xogo de cinco e, aproveitando a superioridade numérica, Lara Balseiro conseguiu o empate a cinco minutos da conclusión.

A emoción estaba servida para o desenlace, no que ambos os equipos querían a vitoria. O Marín seguiu co xogo de cinco e puido anotar o segundo gol cando o partido entrou na recta final, pero os tiros das xogadoras locais fóronse desviados ou atallados por Estela, asinando un empate que sabe a pouco tanto para unhas como para outras.

MARÍN FS (1): Silvia Aguete; Café, Ceci, Ale de Paz e Pau (quinteto inicial). Tamén xogaron, Sara, Adriana, Lara Balseiro, Bea Mateos e María León.

AD ALCORCÓN (1): Estela; Aída de Miguel, Pepa, Nere Moldes e Marta Nuño (quinteto inicial) Tamén xogaron, Tania, Laura, Carmen Alonso, Laura Oliva e Patri Arruti (segunda porteira).

Goles: 0-1, min. 26 Lara Balseiro (propia porta). 1-1, min. 35 Lara Balseiro.

Incidencias: A Raña. Colexiados, Ferrero Carballal e Rodríguez Pontanilla. Amoestaron a Sara, Bea Matos, Pau e Ceci no Marín e Clau López, Laura, Marta Nuño e Raúl Castro no Alcorcón.