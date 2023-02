Tere Abelleira recibe a chamada da Selección para disputar a Copa de Nacións en Australia

Teresa Abelleira, chegando a unha concentración da Selección Española Absoluta © RFEF

O seleccionador do combinado español feminino, Jorge Vilda, fixo pública este luns a convocatoria de España para disputar a Copa de Nacionais de Australia, que se disputará no continente oceánico entre o 13 e o 22 de febreiro.

Entre as 25 elixidas, atópase a centrocampista pontevedresa do Real Madrid, Teresa Abelleira, que se consolida como internacional absoluta, coa que xa disputou dous encontros e mesmo foi convocada para disputar a Eurocopa do pasado ano.

As 25 xogadoras concentraranse este domingo, 12 de febreiro, para desprazarse ao día seguinte a Sydney.

A competición comezará o 16 de febreiro para as españolas co partido fronte a Xamaica en Gosford ás 16.10 horas (horario local). O segundo encontro da fase de grupos está previsto para o 19 de febreiro en Sydney contra o equipo anfitrión e pecharán a liguiña o 22 de febreiro en Newcastle contra República Checa.

A convocatoria completa está formada polas porteiras Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salon (Valencia) e Elena Lete (Real Sociedade); as defensas Sheila García (Atlético), Olga Carmona, Ivana Andrés e Rocío Gálvez (Real Madrid), Paula Tomás e María Méndez (Levante); Bibiane Schulze e Oihane Hernández (Athletic) e Laia Codina (Barcelona); as centrocampistas Tere Abelleira, Claudia Zornoza e Maite Oroz (Real Madrid), Marta Carro e Fiamma Benítez (Valencia), e Irene Guerrero (Atlético); e as dianteiras Athenea do Castelo e Esther González (Real Madrid), Marta Cardona e Eva Navarro (Atlético), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Alba Redondo (Levante) e Jenni Fermoso (Pachuca).