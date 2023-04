Juan Señor quere un Pontevedra "máis resolutivo" en ataque

Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF - Linares en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra recibe este domingo ás 19 horas ao Córdoba nun partido no que Pablo Cacharrón cumprirá o primeiro dos seus tres partidos de sanción. Tampouco poderá contar Juan Señor cos lesionados Yelko Pino e Samu Araújo, mentres que Brais Abelenda e Rufo serán dúbida ata última hora.

"A baixa de Cacharrón doe un pouco, recoñeceu ante os seus compañeiros que perdeu os nervios e é algo que nos pode pasar a calquera, pero temos que medir iso", comentou o adestrador sobre a expulsión sen mollarse sobre quen substituirá ao gardameta lucense, se Álvaro Cortés ou Victor Nikolov. "Confío nos dous", sostén.

Máis confiado móstrase sobre a evolución de Brais Abelenda, que este venres xa puido traballar co resto dos seus compañeiros, mentres que Rufo está pendente dunhas probas médicas que determinen o alcance da súa lesión.

O que tardará en volver aos terreos de xogo será Yelko Pino. "Empezou a marcha, pero ten molestias e imos crer ao xogador. Progresa adecuadamente. Para dentro dun par de semanas ou tres, podería estar", declarou Señor, quen se mostrou máis optimista coa evolución de Samu Araújo. "Hai que pararlle porque por el estaria xogando xa", afirmou.

Un aspecto no que quixo facer fincapé o técnico granate é nas expulsións que recibiu o equipo desde a súa chegada. Tres tarxetas vermellas en catro partidos. "Somos un equipo intenso, pero non agresivo", puntualizou ao mesmo tempo que desexaba poder acabar os partidos con once xogadores.

Con todo, non é o feito de xogar en inferioridade numérica o que está a lastrar ao Pontevedra, senón a súa falta de definición. "Chegamos a situacións de perigo na área rival, onde fai falta ser máis resolutivo", pediu aos seus tirando de estatística. "Por goles en contra estariamos en metade de táboa, por goles a favor, estamos onde estamos", declarou.

Sobre o rival do domingo recoñece Señor que "é un equipazo" e que ambos os conxuntos chegan ao enfrontamento "necesitados dunha vitoria". Con todo, o preparador granate confía na evolución do seu equipo e está convencido de que "se seguimos esta liña teremos posibilidades ata final".

De feito, asegurou que o partido da súa xogadores fronte ao Raio Majadahonda foi "o mellor, o máis completo".

Un factor chave no duelo do domingo será o apoio do público e Juan Señor aplaude as promocións do club para atraer xente a Pasarón. "Todo o que sexa facilitar ante un Córdoba, o acceso aos que queiran ao Pontevedra, paréceme fenomenal. Que tiren de pontevedrismo, porque van competir e vanse a deixar a pel. Que veñan e que a súa presenza e o seu alento estea connosco", concluíu.