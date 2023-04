Señor, ante as baixas en ataque fronte o Alcorcón: "Ao non ter un 9 puro iremos a pola vitoria con outras armas"

Reto complicado o que ten por diante o Pontevedra. Non só porque, en plena loita pola permanencia, teña que xogar este domingo contra o líder, o Alcorcón. As baixas, sobre todo as de Rufo por lesión e Charles por sanción, supoñen un desafío para Juan Antonio Señor.

Pero o adestrador granate avoga por non renderse e buscar solucións ante as ausencias que ameazan con lastrar a capacidade ofensiva do seu equipo. "Imos competir duro ben aínda que non teñamos un 9 puro", destacou o adestrador pontevedrés.

"Iremos a por a vitoria con outras armas", subliñou Señor, que convocou a varios xogadores do filial para viaxar a Madrid, entre eles Casais e Manu Vizoso. Tamén viaxará Samu, xa recuperado da súa lesión, co que "podemos contar se o partido requíreo".

De cara ao domingo, segundo o míster granate, "estamos a probar diferentes maneiras de afrontar o partido" para poder chegar á portería contraria "coas mesmas posibilidades e con todas as garantías do mundo", a pesar desas baixas en materia ofensiva.

Ademais, o responsable do banco pontevedrés asegura que non descarta que xente que non tivo minutos, como Gonzalo ou Gueye tras o seu regreso, poida xogar "pero non desde o principio".

Non perder o equilibrio e, ao mesmo tempo, buscar a portería rival serán as claves deste encontro contra un Alcorcón que, segundo Juan Antonio Señor, "é un gran equipo" e está afeito a acabar ben os partidos porque os seus cambios "adoitan mellorar aos que saíron de inicio."

O Pontevedra terá que lograr que "os nosos axustes sexan mellores que no partido pasado" e manter a súa seriedade defensiva #ante o equipo máis goleador da categoría.