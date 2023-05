Señor admite que "la cosa se pone muy complicada" pero non dá ao Pontevedra por descendido "mientras matemáticamente no esté"

Tras a derrota (4-2) do Pontevedra Club de Futbol en casa do pechacancelas, o Talavera de la Reina, o adestrador do equipo granate, Juan Señor, admitiu que "la cosa se pone muy complicada" pero non dá ao Pontevedra por descendido "mientras matemáticamente no esté".

E é que os números aínda ofrecen unha posibilidade de permanencia pero para iso, tal e como lembrou Señor, o Pontevedra "tiene que ganar los tres partidos y esperar otros resultados".

Na súa comparecencia ante a prensa ao terminar o partido Juan Señor recoñeceu que os seus xogadores comezaron mal o encontro e na primeira parte "el Talavera ha estado un poquito más acertado con el plan de juego, con lo que ellos querían y no con lo que nosotros hubiéramos deseado y lo hemos pasado regular tirando a mal".

E é que o Pontevedra terminou a primeira parte con dous goles en contra marcados polo xogador rival Escudero.

"Nosotros hemos jugado con dos puntas, no es habitual que juguemos con dos puntas, el Talavera nunca ha jugado con una línea de tres, no es habitual que juegue con una línea de tres. Me podéis decir lesiones o lo que quieras, pero no es lo habitual. Han igualado un sistema con el otro y ahí pues sí que en la primera parte han sido mejores, o al menos yo creo que han llevado el peso de lo que querían", admite Señor.

Na segunda parte o adestrado retirou do campo a Rufo e Casais para dar entrada a Yelko Pino e Charles cambiando o ritmo do Pontevedra. "A partir de ahí hemos igualado", con goles de Brais Abelenda,"y se ha visto de nuevo la casta que tienen estos jugadores que tiene este equipo que ha seguido percutiendo, que ha logrado empatar, que ha tenido posibilidades también", dixo Señor en referencia a "un penalti no se ha pitado y por lo tanto es como si no existiera".

"Hemos empezado la segunda parte de otra manera, hemos dominado absolutamente, cuando hemos marcado el primer gol les hemos puesto en muchos problemas al Talavera hemos conseguido el empate y luego pues ya ha sido un partido muy abierto porque a ninguno de los dos nos valía ese resultado". Foi entón cando o Talavera volveu aproveitar os fallos defensivos dos granates e Escudeiro asinou outros dous goles máis na marcadora local do Municipal de El Prado.

"Me quedo con la conclusión de que ellos han estado más acertados que nosotros, que ellos han jugado sus bazas y con eso han conseguido la victoria y nosotros no", comentou o adestrador do Pontevedra.

"Lo que tengo muy claro es que los dos equipos, por plantilla, por trabajo, por actitud, yo creo que hubieran merecido estar a estas alturas de temporada un poco más arriba, ambos", destacou Señor.

O adestrador da escuadra lerezana rexeitou que o equipo regalase a permanencia "regalar nada, no estamos para regalar nada. Otra cosa es la sensación que se transmite" de equipo falto de ideas e de solvencia.

Tamén sinalou Señor que "el vestuario está bastante afectado, está no roto pero muy afectado porque han trabajado mucho, han sufrido mucho y después de llegar a casi remontar se les ha vuelto a caer el resultado. Con el gran esfuerzo que supone llevar un dos cero en contra".

E de novo volveu a falar en positivo dos seus xogadores "¿Qué es lo que me gusta de mi equipo? Que tiene esa dignidad profesional de no bajar los brazos nunca, para bien".

"Ahora sabemos que está muy difícil" recoñece Juan Señor cun Pontevedra.