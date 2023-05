Lupe Murillo devolve o custo das entradas aos afeccionados desprazados a Talavera

A derrota do Pontevedra Club de Fútbol o pasado domingo en Talavera supuxo un pau enorme para todos os granates, que se ven xa na Segunda RFEF a tres xornadas para o final da competición.

Máis se cabe o foi para o grupo de valentes que percorreron os máis de 650 quilómetros que separan á Boa Vila da cidade manchega para ver en directo o partido confiando nunha vitoria do seu equipo que achegase o obxectivo da permanencia.

Un autocar de afeccionados partiu ás 3.00 horas da madrugada do propio domingo desde o Pavillón Municipal dos Deportes para chegar a Talavera pouco antes do partido, sufrir a desfeita do seu equipo e volver a casa chegando ao fío da medianoite. Toda unha malleira.

A eles, cara ás bancadas do Estadio Municipal El Prado, dirixiuse o plantel do Pontevedra nada máis finalizar o encontro pedindo desculpas por non poder sumar os tres puntos en xogo, nunhas imaxes captadas e compartidas polo propio club.

Infinitas grazas a afección desprazada a Talavera



Sodes a nosa forza #HaiQueRoelo pic.twitter.com/aUM6svm7xF — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) May 7, 2023

Pero a cousa non quedou aí e segundo puido confirmar PontevedraViva a propia presidenta da entidade granate, Lupe Murillo, decidiu devolver o diñeiro desembolsado polos afeccionados desprazados a Talavera. Así se lle trasladou aos integrantes do autobús de seguidores, aos que se lles emprazou a pasar ao longo da semana polas oficinas de Pasarón para recibir os 15 euros que custaron os tickets. Un diñeiro que poñerá do seu propio peto a dirixente.

Un acto que aínda que non arranxa a decepción vivida en Talavera supón polo menos un sinal de empatía cara a unha afección que esta tempada levou poucas alegrías.