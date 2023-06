Un Pontevedra orfo de director deportivo pero dando pasos no seu novo proxecto

Máis de dúas semanas despois da finalización oficial da liga e da tempada do Pontevedra Club de Fútbol, poucos foron os movementos que se fixeron oficiais.

Só as despedidas de Álex Masogo, ao finalizar a súa cesión, e Jon Bakero, que renunciou ao ano que lle restaba de contrato, confirmáronse por parte da entidade granate, así como a marcha do técnico da casa Sergio Moreira.

Iso non supón que o club pontevedrés non estea a avanzar no seu novo proxecto deportivo, pero faino un ano máis envolto no máis absoluto segredo e decretando o silencio oficial.

Nin sequera as reunións cos futbolistas do primeiro plantel, que se produciron os últimos días de maio e primeiros de xuño, supuxeron noticias oficiais sobre os xogadores que teñen contrato en vigor (Álex González, Borja Domínguez, Yelko Pino, Luís Martínez, Rufo, Oier Calvillo, Bastos e Nikolov), aos que se lles presentou oferta para continuar ou os que, pola contra, despedíronse do club finalizada a relación contractual.

Tampouco desde o Pontevedra aclarouse nada aínda sobre como quedará a estrutura de dirección deportiva e a parcela técnica, que se pretende reforzar. Neste sentido, sen director deportivo oficial desde que Toni Otero primeiro asumiu o cargo de adestrador e posteriormente saíu do club, foron representantes do Consello de Administración os que levaron a batuta nas primeiras reunións e negociacións.

Polo menos no que respecta a os xogadores, os conselleiros Enrique Mariño e Roberto Feáns son os que falaron con eles para finiquitar o curso, un como responsable da área económica e o segundo como encargado da área deportiva dentro do Consello, unhas atribucións separadas ás da secretaría técnica e que nunca abandonou a pesar de ter dimitido das funcións de director deportivo en febreiro de 2021.

Dentro desta estrutura queda ademais por definir o papel que xogará Charles Dias, e por suposto o nome do próximo adestrador, que sairá dunha terna de candidatos cos que xa se produciron conversacións.